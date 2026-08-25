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Šef poslaničke grupe Srbija centar - SRCE Zdravko Ponoš danas je, tokom rasprave na sednici Skupštine Srbije, pojedine građane nazvao "stadom", zbog čega mu je predsednica Skupštine Ana Brnabić izrekla opomenu i istakla da u Skupštini niko neće narod nazivati stadom.

Ponoš je kritikovao politiku vladajuće većine tvrdeći da je "formirala sirotinju" i građane koje idu na skupove na kojima je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nazvao je "poniženim stadom".

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić zbog toga je Ponošu izrekla opomenu i navela da je Ponoš tom izjavom sam rekao sve o sebi.

"Izričem vam opomenu zato što ste više puta u vašem obraćanju u Narodnoj skupštini Republike Srbije ljude u Srbiji, određene ljude nazvali 'stadom'. Dakle, to što vi prezirate narod, to je vaša sramota i to je vaše lice. Ali ga nećete ponižavati, nećete ponižavati ljude u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Dobili ste opomenu, što je maksimalno, nažalost, što mogu da uradim. Uradila bih mnogo više, ali sami ste sve o sebi rekli, kao i uvek", istakla je Brnabić.

Ponoš je odgovorio da u Novom zavetu piše da se Isus učenicima obraća kao malom stadu, na šta je Brnabić istakla da on nije mislio na stado u biblijskom smislu.

"To što vi kažete da ste na stado mislili u biblijskom smislu, pa to možda ako ste vi Isus. Ali pošto niste Isus, onda ste mislili na stado upravo u onom smislu u kom ste mislili", rekla je Brnabić.

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