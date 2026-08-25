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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je tokom obilaska Rasinskog okruga razgovarao sa velikim brojem građana, saslušao njihove probleme i obećao da će učiniti ono što je u njegovoj moći da ih reši.

Tom prilikom predsedniku je prišla jedna starija žena koja zbog emocija nije imala snage da govori, pa mu je na papiru napisala ono što je želela da mu kaže. Vučić je pročitao poruku u sebi, dok je žena plakala.

"Ja vas molim da pročitate jer nemam snage stvarno da pričam", rekla mu je, na šta je predsednik otvorio savijeni papir i rekao "evo, pročitaću odmah".

Nakon što je pročitao poruku, rekao joj je: "Pokušaćemo to odmah da rešimo. Samo nemojte da plačete, molim vas".

Ona je kroz suze rekla: "Pa teško mi je, verujte". Vučić ju je potapšao po ramenu i pomilovao, a zatim joj rekao: "Nemojte da plačete, nemojte da govorite, neću nikome da govorim šta je u pitanju, pokušaću da rešim".

"Hvala vam kao mome sinu", rekla mu je na kraju žena.

"Važno je da budemo tu jedni za druge, da saslušamo i pomognemo.", stoji u opisu objave.