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Od Brusa, Aleksandrovca i Trstenika, do Kruševca, Varvarina i Ćićevca, predsednik Vučić u Rasinskom okrugu ne obilazi samo gradove, obilazi projekte, razgovara sa građanima i najavljuje konkretne radove: od puteva i kanalizacije, preko novog vrtića, do Regionalnog industrijsko-tehnološkog parka u Kruševcu, koji treba da bude oslonac za inovacije, mlade i dalji industrijski razvoj ovog kraja.

Sa druge strane, rektor Vladan Đokić, koji je još sredinom jula potvrdio da je prihvatio poziv da bude na studentskoj izbornoj listi, sada je navodno vetirаn i izbačen sa liste nakon plenuma Pravnog fakulteta. Zvanične potvrde konačne odluke još nema, ali već postoje informacije o novim sukobima različitih struja unutar blokaderskog pokreta.

Gosti "Usijanja" koji su analizirali političku atmosferu tokom približavanja izbora bili su Veroljub Arsić, narodni poslanik, Vladimir Kljajić, politikolog i Dragoljub Kojčić, politički filozof.

Neposredna demokratija predsednika i naroda

Arsić kaže da su rezultati najveća prednost SNS i predsednika Vučića jer se poverenje na izborima dobija zbog rada ili predlaganja programa za građane.

- Sada imamo priliku da vidimo ono što je predsednik najavio početkom godine. Nekako smo se od početka godine fokusirali na strateške projekte koji jesu važni za razvoj države, pa u želji da tu budemo uspešniji, u drugom planu su bili problemi običnog čoveka. Za državu ti problemi nisu veliki, ali za pojedinca jesu i on očekuje od države, lokalne samouprave ili neke vlasti da reši te probleme. Predsednik je sada akcenat stavio upravo na probleme običnog građanina, njegove životne teškoće, želje i solucije. To daje kompletniju sliku predsedniku i rukovodstvu države oko problema u društvu. Samim tim, kada znate gde je problem i šta opterećuje društvo, onda možete i da pravite strategije da ih otklonite - započeo je Arsić.

Dva meseca do izbora

Izbori se najavljuju za 18. ili 25. oktobar, a Kojčić se osvrnuo na listu od strane vlasti i opozicije, a naročito što se dva mesec pred izbore ne zna ko je na listi drugih.

- Najbitnije pitanje u demoktratiji je da znate koji igrači će izaći na izbore. U srećnim državama postoji bipolarni sistem, gde se neretko pojavi minorna treća grupa ili pojedinac kao kandidat. Međutim, tamo ljudi uvek znaju ko šta i kako predstavlja, ali i koje su ličnosti. U Srbiji smo znali za aktere u Americi i šta oni predstavljaju, ali ne znamo ko je naša opozicija. Naš predsednik je manifestovao nešto što će ući u istrojiske anale, a to je neposredna demokratija. Predsednik države je došao i pitao ljude šta im treba konkretno. Što se opozicije tiče, imamo problem, hajde što mi ne znamo, nego što čujemo svaki drugi dan kako se pojavi novi blokader i ne znaju ko će da bude na listi. Ja se pitam da li je demokratija transparentna i tokom problema i nejasnoća ili je kako oni rade, da narod ne zna ni ko je predstavnik - govori Kojčić.

08:51 VUČIĆ OBIŠAO RASINSKI OKRUG, BLOKADERI U HAOSU! Predsednik rešava probleme građana, oni se svađaju oko liste Izvor: Kurir televizija

S obzirom na to da je u prošlosti bilo reakcija na to što se samo po velikim gradovima obezbeđuje pomoć građanima, Kljajić je komentarisao to što Vučić obilazi sela i okruge za koje dobar deo države nije ni čuo.

- SNS ima izgrađenu infrastrukturu i prisutan je u 160 opština koliko ih ima u Srbiji i to je izuzetna prednost u odnosu na opoziciju. Komunikacija sa glasačima je takođe nešto što rade od početka dolaska na vlast. Decentralizacija jeste jedna od tema sa kojima se Vučić neprestano bavi, pa tako imamo 650 km izgrađenog auto-puteva i brzih saobraćajnica u Srbiji, preko 200 kilometara brze pruge, rekonstruisano je takođe dosta. Infrastruktura je među prvim aspektima kako bi neko ostao u određenim delovima Srbije. Drugi aspekt je izgradnja socijalnih i zdravstvenih ustanova i na to se stavlja akcenat. Radi se i na decentralizaciji u pogledu naučno-tehnoloških parkova - ističe Kljajić.

Vrlo je specifično da ne postoji predstavnik dva meseca pred izbore, pa je Arsić analizirao taj fenomen i kako će se druga strana oglasiti na neprekidni rad Aleksandra Vučića i SNS.

- Parlamentarnoj opoziciji sam više puta poručio da izađu iz sveta društvenih mreža, da kupe cipele i da krenu od grada do grada, opštine do opštine, od ulice do ulice i da čuju probleme građana i da im daju solucije, ali i da im obećaju da neće biti zli kao dosad. Narod ukoliko im poveruje, neka se opredeli za njih, ali taj proces traje minimum 10 godina, ne može kraće i to pod uslovom da su rezultati vlasti ispod očekivanog - govori Arsić.

Foto: Kurir Televizija

Kojčić se osvnruo na to da li je moguće da se samo par dana nakon izbora pojavi kandidat studentske liste i da li bi to mobilisalo birače jer se tako ne bi zadiralo u biografiju te osobe, već bi se odjednom dobio politički proizvod.

- Dugo sam u politici, jako dobro znam svakoga ko se bavi njome u Srbiji, pa bih pitao da li postoji osoba ko bi bio takav proizvod. Ne postoji. Politika je ozbiljna stvar i dugo treba da se izgradi disciplina. Greška opozicije iliti blokadera je što nisu sistemski i strpljivo širom Srbije osnivali svoje odbore. To nisu radili jer nisu imali šta da ponude, niti ideologiju, niti planove, niti kvalitetne ljude. To ne moraju da budu genijalci, ali bi trebalo da predstave ljudi ko su te osobe. Sa strane vlasti, ljudi su videli predsednika, razgovarali i prepoznali staru maksimu koja kaže "misli globalno, ali deluj lokalno" i to se upravo radi. Voleo bih da imamo ozbiljnu opoziciju koja će savetovati bolji život i da se koriguje vlast ili čak smeni, međutim mi imamo ništa, a ne opoziciju. Želimo da čujemo drugačije mišljenje jer je to dobro za državu - rekao je Kojčić.

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