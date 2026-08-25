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Nenad Stevandić, predsednik Narodne skupštine Republike Srpske i lider Ujedinjene Srpske, reagovao je na izjavu glumca Feđe Štukana.

Štukan je, podsećamo, pre nekoliko dana boravio na Kosovu i Metohiji te je napisao "Ako je Kosovo Srbija, kako sam mogao ući na Kosovu, a u Srbiji ne" aludirajući na to da mu je ulazak u Srbiju zabranjen.