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Nenad Stevandić, predsednik Narodne skupštine Republike Srpske i lider Ujedinjene Srpske, reagovao je na izjavu glumca Feđe Štukana.

Štukan je, podsećamo, pre nekoliko dana boravio na Kosovu i Metohiji te je napisao "Ako je Kosovo Srbija, kako sam mogao ući na Kosovu, a u Srbiji ne" aludirajući na to da mu je ulazak u Srbiju zabranjen.

- Hitler bi takođe mogao ući na Kosovo, ali u Srbiju ga ne bi pustili, kao ni bilo kojeg po vlastitom priznanju narkomana i snajperistu paravojne formacije tipa patriotske lige BiH. Neka proba u Srpsku, recimo u Banju Luku npr., naselja Starčevicu ili Lauš. Ili da poseti Vulturese... - napisao je Stevandić na X-u.

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