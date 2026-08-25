Ministarka Stamenkovski izvestila predsednika o situaciji u Kruševcu: Udruženja su ovde jako zadovoljna, ovo je okrug u kome su podeljene sve boračke spomenice
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski danas je sa predsednikom Aleksandrom Vučićem obišla radove na izgradnji Doma boraca u Kruševcu.
Ona je izvestila predsednika o situaciji u ovom okrugu.
- Mi smo bili na postavljanju kamena temeljca, udrženja su ovde jako zadovoljna. Inače ovo je okrug u kome su podeljene sve boračke spomenice. Imamo 6.995 registrovanih boraca na području celog okruga, od toga 183 ratna vojna invalida, 171 poginulih i ranjenih, to jest nestalih - rekla je ministarka Stamenkovski.
Poručila je predsedniku i da svi oni dobijaju boračku invalidsku zaštitu, i da se isplaćuje invalidnina.
- Mislim da je i za vas važan podatak, evo samo u julu mesecu preko 47 miliona dinara u Rasinskom okrugu je isplaćeno samo u oblasti ovih prava. Ljudi su jako zadovoljni zbog ovoga što je najavljeno, što ste istakli da će svi borci dobiti 10.000 dinara. Simboličan gest prepoznavanja od strane države.