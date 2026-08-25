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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski danas je sa predsednikom Aleksandrom Vučićem obišla radove na izgradnji Doma boraca u Kruševcu.

Ona je izvestila predsednika o situaciji u ovom okrugu.

- Mi smo bili na postavljanju kamena temeljca, udrženja su ovde jako zadovoljna. Inače ovo je okrug u kome su podeljene sve boračke spomenice. Imamo 6.995 registrovanih boraca na području celog okruga, od toga 183 ratna vojna invalida, 171 poginulih i ranjenih, to jest nestalih - rekla je ministarka Stamenkovski.

Poručila je predsedniku i da svi oni dobijaju boračku invalidsku zaštitu, i da se isplaćuje invalidnina.

- Mislim da je i za vas važan podatak, evo samo u julu mesecu preko 47 miliona dinara u Rasinskom okrugu je isplaćeno samo u oblasti ovih prava. Ljudi su jako zadovoljni zbog ovoga što je najavljeno, što ste istakli da će svi borci dobiti 10.000 dinara. Simboličan gest prepoznavanja od strane države.

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