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- Zahvaljujem se predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću za čestitku povodom Dana nezavisnosti i željama za mir i oporavak Ukrajine.

- Cenim podršku Srbije teritorijalnom integritetu Ukrajine i njenu posvećenost principima Povelje UN.

- Zahvalan sam Srbiji i srpskom narodu za humanitarnu podrušku Ukrajini tokom teških vremena.

- Radujem se nastavku našeg dijaloga i daljem razvoju ukrajinsko-srpskih odnosa, napisao je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski na svom nalogu na mreži X zahvalivši se predsedniku Srbije na čestitki i podršci Srbije Ukrajini u najtežim vremenima za ukrajinski narod.

Kurir.rs

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