Cenim podršku Srbije teritorijalnom integritetu Ukrajine i njenu posvećenost principima Povelje UN, napisao je predsednik Ukrajine.
Politika
"HVALA PREDSEDNIKU SRBIJE ALEKSANDRU VUČIĆU" Zelenski napisao da vidi ceo svet: Zahvalan sam Srbiji i srpskom narodu za podršku Ukrajini tokom teških vremena
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- Zahvaljujem se predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću za čestitku povodom Dana nezavisnosti i željama za mir i oporavak Ukrajine.
- Cenim podršku Srbije teritorijalnom integritetu Ukrajine i njenu posvećenost principima Povelje UN.
- Zahvalan sam Srbiji i srpskom narodu za humanitarnu podrušku Ukrajini tokom teških vremena.
- Radujem se nastavku našeg dijaloga i daljem razvoju ukrajinsko-srpskih odnosa, napisao je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski na svom nalogu na mreži X zahvalivši se predsedniku Srbije na čestitki i podršci Srbije Ukrajini u najtežim vremenima za ukrajinski narod.
Kurir.rs
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