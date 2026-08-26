- Zahvaljujem se predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću za čestitku povodom Dana nezavisnosti i željama za mir i oporavak Ukrajine. - Cenim podršku Srbije teritorijalnom integritetu Ukrajine i njenu posvećenost principima Povelje UN.

- Zahvalan sam Srbiji i srpskom narodu za humanitarnu podrušku Ukrajini tokom teških vremena.



- Radujem se nastavku našeg dijaloga i daljem razvoju ukrajinsko-srpskih odnosa, napisao je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski na svom nalogu na mreži X zahvalivši se predsedniku Srbije na čestitki i podršci Srbije Ukrajini u najtežim vremenima za ukrajinski narod.