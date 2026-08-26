"MOJ POSAO JE DA KAŽEM ISTINU I ČUVAM DRŽAVU!" Vučić objasnio na koga se jedino oslanja u borbi za bolju i uspešniju Srbiju, pa pokazao pravi put: "I TO JE TO!"
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu i svojom najnovijom porukom poslao snažan signal celoj naciji, podsećajući šta znači odgovorno i nepokolebljivo vođenje države u presudnim trenucima.
- Moj posao je da kažem istinu i da čuvam državu. Nemamo drugu, samo Srbiju. Ja se oslanjam na narod, na narodnu volju, ne podilazim nigde nikome. Državu kad vodite, morate da budete i strogi i pravični, ali da znate da vodite državu. Jedini siguran izbor je lista Ujedinjena Srbija, i to je to - rekao je predsednik.
Idemo u susret jednim od najvažnijih izbora u istoriji naše zemlje. Trenutno se Srbija nalazi na putu uspeha, rasta i potpune ekonomske i političke stabilnosti. Zato na predstojećim izborima narod bira upravo između ovog puta i puta razdora, puta lažnih obećanja i povratka u mračnu prošlost.
Kurir.rs