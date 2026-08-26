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Pred Srbijom su predstojeći parlamentarni izbori, a prema rečima predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića, njihovo raspisivanje trebalo bi da usledi između 3. i 10. septembra, imajući u vidu da je predsednik Aleksandar Vučić kao moguće datume održavanja naveo 18. i 25. oktobar.

SNS bi, kako je najavio Miloša Vučević, za oko dve nedelje trebalo da održi sednicu na kojoj će zvanično utvrditi izbornu listu i saopštiti sa kojim koalicionim partnerima će nastupiti na izborima. Do tada bi trebalo da bude poznato i da li će se Vučić direktno uključiti u kampanju, što bi, prema ranijim najavama, podrazumevalo njegovu ostavku na funkciju predsednika Republike i direktan ulazak u izbornu trku.

Gosti koji su analizirali ove teme, za emisiju "Redakcija", bili su prof. dr Aleksandra Tomić, član Predsedništva SNS i član Odbora za evropske integracije Narodne skupštine i Srđan Barac, savetnik ministra za evrointegracije.

- Mi se sada nalazimo u završnoj sednici Narodne skupštine Republike Srbije, koja treba da bude završena, a tek nakon toga dolazi do konkretnog raspisivanja izbora. Ova sednica Narodne skupštine počela je u ponedeljak i ima 59 tačaka, od kojih je rebalans budžeta jedna od najvažnijih. Kada završimo raspravu o tačkama dnevnog reda, kreće rasprava o amandmanima, kojih ima 465. Imamo određeno vreme za njihovo razmatranje i nadamo se da ćemo sednicu završiti do kraja ove ili početkom sledeće nedelje - rekla je Tomić.

Aleksandra Tomić, član Predsetništva SNS-a Foto: Kurir Televizija

Izbori sve bliže

Kako je navela, makon završetka skupštinske sednice, SNS ulazi u fazu priprema za parlamentarne izbore, uz jasan cilj kada je reč o izbornom rezultatu.

- Nakon završetka sednice, koja podrazumeva i mnoge ekonomske mere čiji je cilj da zaštite standard građana i obezbede dalji ekonomski rast Srbije, ulazimo u fazu u kojoj treba da budu raspisani parlamentarni izbori. Izbori će biti raspisani na obrazloženi predlog vlade, nakon čega počinju da teku rokovi za predaju izbornih lista. Naravno, tada će doći i do sednice Srpske napredne stranke na kojoj će biti utvrđena lista kandidata za parlamentarne izbore, kao i lista sa našim koalicionim partnerima. Sve se usvaja kroz organe stranke, odnosno Predsedništvo i Glavni odbor, kao što smo radili i ranije. Čuli smo da se govori o tome da SPS izlazi sam na izbore, a oni su i ranije izlazili samostalno. Što se nas tiče, svako trči svoju trku. Nama je najvažnije da Srpska napredna stranka, zajedno sa svojim koalicionim partnerima, osvoji apsolutnu većinu, odnosno 126 poslaničkih mandata - kaže ona.

Odluka Socijalističke partije Srbije da na predstojeće izbore izađe samostalno otvorila je pitanje budućih odnosa sa Srpskom naprednom strankom, sa kojom je godinama sarađivala na različitim nivoima vlasti. Poruke pojedinih funkcionera SPS-a poslednjih dana dodatno su podgrejale polemike o tome kakav će odnos dve stranke imati uoči izbora. O tome je govorio i Barac koji je ukazao na širu političku poziciju SPS-a i njegovo opredeljivanje prema sopstvenom biračkom telu.

- To pre svega treba posmatrati kroz odnos Socijalističke partije Srbije prema Srpskoj naprednoj stranci. Kada govorimo o tom odnosu, imali smo i predizborne i postizborne koalicije. SPS je za predsedničke izbore podržavao kandidata SNS-a, dok su na parlamentarnom, gradskom i opštinskom nivou nekada nastupali zajedno, ali su češće nakon izbora formirane koalicione vlasti, kako na republičkom, tako i na lokalnom nivou - naveo je.

Srđan Barac Foto: Kurir Televizija

- Sada je prava tema odnos Socijalističke partije Srbije prema sopstvenom biračkom telu. To će upravo definisati njihove izborne kampanje. Moraće vrednosno da se opredele, a od tog vrednosno-političkog opredeljenja zavisiće i sa kojim biračima će komunicirati. Da li će se obraćati svom tradicionalnom biračkom telu, koje glasa za politiku stabilnosti, državnu politiku i očuvanje države, ili će pokušati da pridobiju birače koji se zalažu za rastakanje države, umanjenje demokratskih i državnih potencijala i stavljanje po strani svega što je rađeno prethodnih 14 godina - za Kurir televiziju, objasnio je Barac.

03:14 IZBORI SVE BLIŽE, SNS CILJA 126 MANDATA! Barac o odluci SPS da sam izađe na izbore: "Moraće vrednosno da se opredele" Izvor: Kurir televizija

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