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Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić ukazala je na to koliko blokadere boli to što predsednik Srbije stiže u svako selo, razgovara s narodom, što ga narod dočekuje aplauzom i tiska se da mu stegne ruku, te što se svakog dana trudi da uradi što god više može za boljitak svakog čoveka koji živi u ovoj zemlji.

- Aleksandru Vučiću ne treba odbor za doček kad putuje po Srbiji i ide među svoj narod. Nikada ga nije tražio, nikada ga ne bi prihvatio.

- To vi, ako pobede vaši diktatori blokaderi, pravite sletove i štafete i šišajte ko neće da učestvuje, a i tada će Aleksandar Vučić i SNS da se bore za slobodarsku Srbiju.

- Kako nepogrešivo svaka idiotska blokaderska inicijativa i akcija govore sve o njima samima. A tek koliko ih boli to što naš predsednik razgovara sa svojim narodom, stati pa gledati, poručila je Ana Brnabić.