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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se novom emotivnom porukom na svom Instagram nalogu, u kojoj se direktno obratio građanima Srbije i izrazio im duboku zahvalnost za nepokolebljivu podršku i odanost sopstvenoj državi.

– Vama hvala na tome što ste uvek bili uz svoju državu. Kada su hteli da nam podele porodice, kada su hteli da nam podele zemlju, kada su hteli da progone one koji drugačije misle, vi ste znali kako se čuva država i beskrajno vam hvala na tome – poručio je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi.

Uz ove reči izgovorene u videu, predsednik je u opisu snimka kratko i jasno sažeo suštinu narodne borbe i jedinstva.

– Hvala narodu koji je sačuvao Srbiju – napisao je predsednik.

Kurir.rs

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