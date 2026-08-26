– Vama hvala na tome što ste uvek bili uz svoju državu. Kada su hteli da nam podele porodice, kada su hteli da nam podele zemlju, kada su hteli da progone one koji drugačije misle, vi ste znali kako se čuva država i beskrajno vam hvala na tome – poručio je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi.