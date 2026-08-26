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Predsednik Crne Gore Jakov Milatović znao je za prijavu premijera Milojka Spajića za regrutaciju u redove Vojske Srbije, izjavio je lider Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević.

- Tada je Milatović bio zamenik predsednika PES-a. Odgovorno tvrdim da je znao za ovo - rekao je Knežević na Aplus televiziji

Podsetimo, Knežević je prošle sedmice na konferenciji za novinare predstavio dokument za koji tvrdi da pokazuje da je Spajić tražio da bude uveden u evidenciju pripadnika Vojske Srbije. Knežević je predstavio ukupno tri dokumenta i Spajića pozvao da iz moralnih razloga podnese ostavku i stavi se na raspolaganje nadležnim institucijama.

Knežević je za Aplus rekao da mu se “smučilo da ga proglašavaju za agenta Bezbednosno-informativne agencije (BIA) i marionetu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, te je stoga objavio pomenuta dokumenta”.

- I dan danas odgovorno tvrdim, da nije bilo Vučića, Spajić ne bi bio premijer. Nije mu Srbija samo za državljanstvo pomogla. Tako da mi se smučilo da slušam da sam ja srpska agentura, a zna se da je Spajića Srbija dovela na vlast. Da je sreće, Specijalno državno tužilaštvo bi me pozvao radi utvrđivanja verodostojnosti dokumenata - rekao je Knežević u emisiji “Klub Aplus”.

Predsednik DNP je tokom gostovanja ponovo pokazao dokument o navodnoj Spajićevoj prijavi u redove Vojske Srbije.

- Pogledajte kako Spajić piše ćirilicom kad mu treba. Ovo je moravsko-resavska škola. Mogao je da oslikava životopise svetaca. U momentu otpusta iz srpskog državljanstva nastavio je da se vodi kao srpski državljanin još godinu i po dana do dve - predočio je Knežević i naglasio da je "najbrutalnija laž da je dokumenta o Spajićevoj regrutaciji dobio od predsednika Srbije Vučića".

- Dokumenta sam dobio zahvaljujući ljudima iz Pokreta Evropa sad (PES) koji su bili u društvu Spajića kad je tražio otpust iz srpskog državljanstva - rekao je Knežević.

Lider DNP-a je naglasio da nema ništa protiv toga što Spajić ima državljanstvo Srbije, ali se "Spajić odrekao državljanstva i priznao da ga je imao iz lukrativnih razloga".

- Državljanstvo mu je trebalo da bi mogao da ulazi u Japan bez vize. Uzeo je to državljanstvo kao da je to burek ili kolač 'padobranac' iz poslastičarnice "Dijana" - rekao je lider DNP u svom stilu.

Prema njegovim rečima, prethodnih dana Milojka Spajića su branili "brojni mimeri, trolovi i botovi iz PES-a i dela parlamentarne većine", pokušavajući da kroz fotošopove celu aferu minimiziraju.

- Oni su umesto premijera objašnjavali crnogorskoj javnosti da je Spajić Srbin. Pravljeni su Spajićevi fotošopovi sa Kosovskog boja i iz raznih bitaka. Ako je od ovoga napravljena sprdnja, ja sam svakako uspeo jer je naša država postala sprdnja - ocenio je Knežević.

Poručio je da je Vlada za njega pala, i da stanje u Crnoj Gori nije normalno jer je za premijera postavljen čovek koji non-stop laže.

- Car je go. Ako je laž standard života u ovoj državi, ja neću da budem deo te priče - rekao je predsednik DNP-a.

Demanti iz Kabineta Milatovića

Povodom najnovijih tvrdnji lidera DNP-a Milana Kneževića da je predsednik Crne Gore Jakov Milatović znao za navodnu prijavu premijera Milojka Spajića za regrutaciju u redove Vojske Srbije, dužni smo da takve navode demantujemo, sapšteno je iz Kabineta predsednika Crne Gore.

“Tvrdnja da je predsednik Milatović bio upoznat sa tim pitanjem predstavlja neosnovanu konstrukciju i pokušaj da se predsednik države uvuče u političke obračune drugih aktera. Predsednik Milatović ostaje posvećen pitanjima od stvarnog značaja za život građana i evropsku budućnost Crne Gore”, navodi se u reagovanju.