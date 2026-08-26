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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Predsedništvu ugostio Jelenu Janković, slavnu srpsku teniserku i nekadašnji reket sveta broj 1, te saopštio sjajne vesti da će Jelena biti promoter odnosno ambasador Specijalizovane izložbe EXPO 2027 - Igraj za čovečanstvo, koja se održava u Beogradu, u Srbiji sledeće godine.

- Meni je velika čast što sam ja danas ovde sa vama i što postajem ambasador izložbe Expo 2027. Veliko vam hvala, gospodine predsedniče, na ukazanom poverenju i Expo timu, što su me pozvali da budem deo ove velike priče.

1/43 Vidi galeriju Predsednik Vučić sa teniserkom Jelenom Janković, promoterkom EXPO 2027 Foto: Ilija Ilić

- Tokom cele moje karijere sam se trudila da predstavljam zemlju na najbolji mogući način, iz duše, sa velikim ponosom i sa velikom ljubavlju. Za mene tema Ekspa - Igraj za čovečanstvo, znači da, bez obzira na razlike, pronađemo ono što nas spaja i budemo deo nečega većeg od sebe.

- I sada svet dolazi kod nas u Srbiju da upozna zemlju svetskih šampiona, naučnika, umetnika, zemlju snažne kulture i tradicije. I ono što je možda najprepoznatljivije kod nas i najlepše, naše gostoprimstvo i naše veliko srce. Ja sam veoma ponosna što ću se potruditi na jedan dostojanstven i sa velikom ljubavlju da sledeće godine predstavimo svetu, Srbiju, i otvoriti vrata. Hvala vam još jednom na pozivu, rekla je Jankovićeva.

Predsednik je u razgovoru sa Jelenom Janković kazao da zna da je dobila ćerku kojoj je poželeo dobro zdravlje i da bude vredna i uspešna na mamu.

Vučić je Jelenu darovao kutijicom sa srpskim motivima iz Dušanovog zakonika, koja je kutijica za nakit, a može da bude i za satove.

Slavna teniserka je predsedniku darovala reket i našalila se pa rekla:

- Sam igra!, na šta su se svi nasmejali a u Predsedništvu se moglo čuti i da predsednik dobro igra tenis.

02:04 Predsednik Vučić sa slavnom srpskom teniserkom: Jelena će biti promoter EXPO 2027 Izvor: Video plus