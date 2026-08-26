REKET ZA PREDSEDNIKA! JELENA JANKOVIĆ PROMOTER EXPO 2027: Velika mi je čast, uvek sam se trudila da predstavljam zemlju iz duše, sa velikim ponosom! FOTO/VIDEO
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Predsedništvu ugostio Jelenu Janković, slavnu srpsku teniserku i nekadašnji reket sveta broj 1, te saopštio sjajne vesti da će Jelena biti promoter odnosno ambasador Specijalizovane izložbe EXPO 2027 - Igraj za čovečanstvo, koja se održava u Beogradu, u Srbiji sledeće godine.
- Meni je velika čast što sam ja danas ovde sa vama i što postajem ambasador izložbe Expo 2027. Veliko vam hvala, gospodine predsedniče, na ukazanom poverenju i Expo timu, što su me pozvali da budem deo ove velike priče.
- Tokom cele moje karijere sam se trudila da predstavljam zemlju na najbolji mogući način, iz duše, sa velikim ponosom i sa velikom ljubavlju. Za mene tema Ekspa - Igraj za čovečanstvo, znači da, bez obzira na razlike, pronađemo ono što nas spaja i budemo deo nečega većeg od sebe.
- I sada svet dolazi kod nas u Srbiju da upozna zemlju svetskih šampiona, naučnika, umetnika, zemlju snažne kulture i tradicije. I ono što je možda najprepoznatljivije kod nas i najlepše, naše gostoprimstvo i naše veliko srce. Ja sam veoma ponosna što ću se potruditi na jedan dostojanstven i sa velikom ljubavlju da sledeće godine predstavimo svetu, Srbiju, i otvoriti vrata. Hvala vam još jednom na pozivu, rekla je Jankovićeva.
Predsednik je u razgovoru sa Jelenom Janković kazao da zna da je dobila ćerku kojoj je poželeo dobro zdravlje i da bude vredna i uspešna na mamu.
Vučić je Jelenu darovao kutijicom sa srpskim motivima iz Dušanovog zakonika, koja je kutijica za nakit, a može da bude i za satove.
Slavna teniserka je predsedniku darovala reket i našalila se pa rekla:
- Sam igra!, na šta su se svi nasmejali a u Predsedništvu se moglo čuti i da predsednik dobro igra tenis.
Kurir.rs