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Đilas je prethodno na svom Iks nalogu napisao, između ostalog:

"Ja sam čovek koji je pobedio Aleksandra Vučića i to mi nikad neće oprostiti".

Lider SSP je poručio da mnogi funkcioneri SNS posle predstojećih izbora neće sedeti u parlamentu, i da će "o mnogima brinuti država", odnosno da će imati "besplatan smeštaj i u drugim institucijama, tri obroka, možda i odeću", aludirajući na zatvor.

Predsednik SNS je ove Đilasove poruke video kao pripremu za penzionerske dane.

- Dragan Đilas je čovek koji se priprema za političku penziju. Svestan da nema šta da ponudi građanima, pa pribegava iluzijama. U narednom periodu treba očekivati da izjavi i kako je pobedio Napoleona u bici kod Vaterloa, otkrio Australiju i izumeo telefon. Tužan kraj tužne karijere - napisao je Vučević na svom nalogu na Iksu.

Vučević je, podsetimo, najavio da će za dve nedelje biti održana sednica Glavnog odbora SNS na kojoj će biti utvrđena izborna lista za parlamentarne izbore, izrazivši uverenje da će Aleksandar Vučić biti nosilac liste i kandidat te stranke za predsednika Vlade.

- Siguran sam da će Aleksandar Vučić biti prvi na listi, da će biti naš kandidat za predsednika Vlade, to je naša želja. Mi ćemo za dve nedelje imati glavni odbor SNS-a, gde ćemo utvrditi listu i tada znati da li će Aleksandar Vučić biti na našoj listi. Čekamo njegovu odluku - kazao je Vučević.