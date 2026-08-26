Slušaj vest

Hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić izjavio je Hrvatska mora izveštavati svoje partnere o naoružavanju Srbije, kako bi se na našu zemlju izvršio politički pritisak, dok je predsednik hrvatskog Sabora Goran Jandroković dodao da se "Srbija naoružava ne samo odbrambenim već i ofanzivnim oružjem"

Izveštaj s konferencije na kojoj je govorio Jandroković Foto: printscreen tportal

- Moramo izveštavati i upoznati naše partnere sa tom situacijom kako bi izvršili politički pritisak na Srbiju - rekao je Anušić na Godišnjoj konferenciji ambasadora, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika RH u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci u Zagrebu, govoreći o naoružavanju i politici Srbije.

Na to je na konferenciji upozorio i predsednik Sabora Gordan Jandroković, rekavši da se Srbija naoružava ne samo odbrambenim oružjem, nego i ofanzivnim.

- I to treba reći našim zapadnim saveznicima. Ne bežati od toga - naglasio je Jandroković.

Ovo nije prvi put da Anušić ali i drugi visoki hrvatski državni zvaničnici poput njihovog premijera Andreja Plenkovića i predsednika Zorana Milanovića govore o srpskom naoružavanju, a čine se da im mira ne daju "rafali" koje je Srbija kupila od Francuske, a koji su bollji od onih koja je nabavila Hrvatska.

Srpski predsednik Aleksanadar Vučić je više puta poručio da Srbija nikada nije i nikada neće nikoga napasti, te da je sva ulaganja u srpsku vojnu industriju - imaju odbrambeni i odvraćajući karakter.