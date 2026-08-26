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Analitičar Branko Čečen srušio je na N1 blokaderske tvrdnje o namerno izazvanim požarima u Deliblatskoj peščari!

Uz Čečenovo gostovanje na blokaderskoj televiziji prikazivana je naslovna strana tabloida "Danas" nuz naslov: "Iza ove vlasti ostaje samo spaljena zemlja".

- Mislim da je najbolji argument za to da ovaj požar nije namerno izazvan zbog nekakve izgradnje tamo, to što su ovi požari jako pokvarili tu šatorsku kampanju Aleksandra Vučića i što su mu požari jako išli na živce - rekao je Čečen, priznajući tako da nikakve gradnje - što je teza kojom su blokaderi trovali svoje pristalice - u Deliblatskoj peščari neće biti.

Podsećamo, u požarima u Deliblatskoj peščari blokaderi su videli svoju šansu da izazovu politički požar i pozovu na mobilizaciju razočarane pristalice. Servirali su novu lažnu konstrukciju da je vlast navodno kriva zato što požar nije sprečen, nije na vreme ugašen ili ga čak namerno pušta da gori.

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Deliblatska peščara požar