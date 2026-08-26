- Mislim da je najbolji argument za to da ovaj požar nije namerno izazvan zbog nekakve izgradnje tamo, to što su ovi požari jako pokvarili tu šatorsku kampanju Aleksandra Vučića i što su mu požari jako išli na živce - rekao je Čečen, priznajući tako da nikakve gradnje - što je teza kojom su blokaderi trovali svoje pristalice - u Deliblatskoj peščari neće biti.