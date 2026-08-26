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Dok blokaderi na sva usta već duže od godinu dana traže lustraciju za sve koji ih nisu podržavali, pa čak i za one neutralne, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je sam bio najčešća meta najgorih blokaderskih napada, pokazao je po ko zna koji put da je njegova ruka pružena svim građanima Srbije i da ih ne deli prema onom ko je za, a ko protiv njega.

Većina građana Srbije koja je slušala i gledala više od godinu dana kako se i oni sami, ali pre svega predsednik Vučić i njegova porodica najstrašnije vređaju, kao im se neretko preti smrću, zatvorom i u najmanju ruku "lustracijom", našli su se u potpunom šoku kada je šef srpske države tokom obilaska Rasinskog okruga obećao pomoć da jedna žena u Brusu koja je učestvovala u blokadama dobije posao.

- Vi ste predložili da ćete pomoći onoj gospođi iz Brusa da dobije posao, iako je ona blokaderka. Gore društvene mreže, mnogi se pitaju zbog čega bi takvoj osobi pomogli i vratili je u školske ustanove - pitali su iznenađeno čak i novinari.

Na to je Vučić potpuno mirno i čak malo začuđeno odgovorio:

- To je jedna od... ne samo blokaderka, već i jedna od tri najistaknutija blokadera u opštini... Zato što mislim da je i ona naučila lekciju i shvatila da je pogrešila. Skoro sam siguran. I da nije, shvatiće. I zato što je ona ista kao i svi mi, i mi moramo da pomažemo jedni drugima, a ne da radimo jedni protiv drugih! - kazao je Vučić, čime je ne po prvi put pokazao da nema nikakve odmazde za one koji su mu možda želeli i sve najgore.

Analitičari ocenjuju za Kurir da su Vučićevi potezi pravi državnički i da je dokazao da je sposoban da sve stavi po strani i brine o doborobiti naroda, kao i da mu je zaista najvažnije da podele u društvu prestanu.

Državnički

Prof dr Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije kaže za Kurir da ovo nije prvi put da Vučić pruža ne samo fugurativno, već i bukvalno ruku pomoći onima koji su ne samo bili protiv njega lično, nego i učestvovali posredno ili neposredno u rušenju vlasti i države.

Dejen Miletić Foto: Kurir Televizija

- Na kojim god se pozicijama nalazili, svi smo mi ipak samo ljudi i nekada je izuzetno teško preći preko svih nezasluženih uvreda koje ste dobijali godinama na svoj račun, laži, fabrikovanih afera, preko pretnji deci, porodici, zaista sramnih spekulacija ko je čiji otac ili dete, ali i preko zastrašivanja i svojih saboraca i prijatelja... Ipak, možda se u ovim obilascima Srbije i najbolje vidi koliku je veličinu Vučić i kao državnik i kao čovek pokazao kad je uspeo sve to da ostavi iza sebe kako bi se Srbija zaista ujedinila i kako bi po ko zna koji put pružio ruku pomirenja onima koji su bili protiv njega. Dokazao je svim ovim potezima da nema govora ni o kakvim političkim odmazdama, a da su njegovi pozivi na dijalog i pružena ruka pomirenja zarad Srbije bili potpuno iskreni. Da li je u njemu lično ostao neki ljudski bol zbog svih napada i pretnji? Možda i jeste, ali je građane svoje države stavio na prvo mesto - govori Miletić.

Očinski

Politički analitičar Nebojša Obrknežev podseća za Kurir da dok bi blokaderi sve žive ostavljali bez posla, odnosno bez sredstava za život, Vučić ne samo povećava životni standard građanja i otvara nova radna mesta odgovornom ekonomskom politikom koji su blokaderi hteli da sruše - već želi da da novu priliku i samim blokaderima.

Nebojša Obrknežev Foto: Kurir Televizija



- Mislim da Vučić, kao mudar čovek, vrlo dobro može da razlikuje ko je bio nalogodavac i idejni tvorac obojene revolucije u Srbiji, a ko je možda bio običan čovek koji je u nekom trenutku bio zaveden lažima blokadera i njihovim lažnim obećanjima. Svi smo mi ljudi i imamo pravo na grešku, a važno je da iz tih grešaka nešto naučimo. To je veoma značajno, kao i činjenica da i sami blokaderi sada, dok gledaju Vučića svakodnevno s građanima, u njihovoj neposrednoj blizini, mogu da vide da je on, zapravo, očinski sve vreme brinuo o njima. Koliko puta su blokaderi rekli da Vučić ne sme da ode u neki grad? Pričali su i za izbore da se plaši da ih raspiše, a dokazao je da sme da stane pred svoj narod, da istrpi razne zahteve, pohvale, pa čak i kritike, ali pre svega da čuje koji su to problemi koje imaju građani. Nije on delio probleme na probleme neopredeljenih, svojih glasača ili blokadera! Ne, on je došao da čuje šta je potrebno i da pokuša da reši ili makar da pomogne, jer to su potrebe njegovog naroda - zaključio je Obrknežev.

Nebojša Obrknežev je rekao i da smatra da su neki, koji su možda i bili ranije protiv Vučićevog načina vođenja politike, sada uvideli da su pogrešili i da su verovali u propagandu i laži.

- Samo ujedinjena Srbija, u kojoj pomažemo jedni drugima čak i kada imamo možda neka neslaganja, može zaista da bude put za napredak države - ocenio je Obrknežev.