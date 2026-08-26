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Naša čuvena teniserka Jelena Janković našla se u centru sramotne kampanje blokadera i njihovih medija samo zato što je pružila ruku predsedniku svoje države. Države za koju je ginula na terenu, promovisala na najlepši mogući način i kojoj je donosila onoliko radosti svojim pobedama.

Bivši broj jedan na svetu danas je gurnut u blato jer je to diktat blokadera.

Da li su medijski radnici Nove S i sličnih glasila novinari ili politički propagandisti?

Kada se pročita naslov "Nekada najbolja na svetu se ponižava javno: Izašla iz medijske ilegale, evo kako se dodvoravala Vučiću na prijemu" nema nikakve dileme. Ovo je sumrak svih vrednosti prikazan u ovih nekoliko reči. Sramota u svakom smislu reči.

Evo kako portal Nova izveštava o Jeleni Janković Foto: Printscreen

Razvlačenje Jelene janković nastavlja se i na društvenim mrežama, a u javni linč su se uključili i šatro objektivni i šatro profesionalni 'novinari' blokaderskih medija pa na svojim profilima vređaju nekada prvu teniserku sveta samo zato što se rukovala sa predsednikom svoje države.

Da li postoji veća mržnja prema sopstvenoj državi i najboljima među nama? Ovim su zaista probili i sopstveno dno.

Uvrede Jeleni Janković na Instagramu Foto: Instagram

Vređati jednu Jelenu Janković, pretiti joj, omalovažavati je i pljuvati... to zaista nikome normalnom ne bi palo na pamet. Ta žena je godinama predstavljala Srbiju u svetu na najbolji mogući način, bila na vrhu sveta u vreme sestara Vilijams, toliko radosti donela narodu da bi je sada novinari Nove S nazivali klošarkom i ženom koja se ponižava.

Ako je Jelena Janković, žena koja je Srbiju proslavila širom sveta, danas kriva samo zato što je pružila ruku predsedniku svoje države, onda problem nije u Jeleni već u onima koji su spremni da pogaze sve što je predstavljala.