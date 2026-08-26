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Tokom gostovanja na blokaderskoj televiziji N1 Miloš Jovanović, lider Nove DSS, i Srđan Milivojević, predsednik DS, su pokazali da među njima postoje duboke pukotine. Tema razgovora bila je "da li je pametno deliti izborne birače", a Jovanović i Milivojević dali su potpuno različite odgovore.

Dok je Jovanović govorio o nužnoj "autentičnoj desnici", Milivojević je rekao da sada nije vreme za podele i da postoje samo "autentična mafija i autentični borci protiv mafije". Čak i na pitanje u koliko izbornih lista bi trebalo izaći na izbore i da li će političke stranke moći da se dogovore sa studentima, Jovanović i Milivojević su imali različito mišljenje oko toga u kojoj formi treba izaći na parlamentarne izbore.

Foto: Youtube printscreeen

Milivojević je rekao da se "DS ne kandiduje, ali da će učestvovati na izborima" zajedno sa studentskim pokretom, dok je lider Novog DSS-a kazao da je ta stranka već u kampanji i time potvrdio da se Jovanović i Milivojević uglavnom ne slažu ni oko čega, osim da posle izbora svi treba da se ujedine protiv Aleksandra Vučića!

Jovanović je nedavno poslao oštru poruku studentsko-blokaderskom pokretu, poručivši im da im više neće dozvoliti da sopstvenu nesposobnost i promašaje svaljuju na druge:

- Drugi su tražili izbore bez promene uslova, drugi su rekli da i na takvim izborima dobijaju Aleksandra Vučića, drugi su rekli da im ne treba niko sem njih! Gospoda neka imaju poštenja, časti i minimum hrabrosti da stavite ogledalo pred sebe. Ako dođe do vašeg scenarija, nemojte gledati u mene, gledajte u sebe i budite pošteni prema sebi i građanima!