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Priština se nalazi u dubokoj institucionalnoj blokadi, ali umesto pitanja kako rešiti politički i ekonomski haos, albanska javnost sve više je usmerena ka Hagu i sudbini nekadašnjih komandanata terorističkog OVK. Dok se iščekuju presude Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasnićiju i Redžepu Seljimiju, koji se terete za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, poruke njihovih saboraca preobučenih u aktiviste i političare stvaraju atmosferu u kojoj bi odluka suda mogla biti okidač za novu destabilizaciju regiona i ozbiljnu bezbednosnu pretnju pre svega po Srbe na Kosovu i Metohiji, ocenjuju sagovornici Kurira.

Otvorena mržnja

Posebno zabrinjavaju otvorene pretnje da će, u slučaju osuđujućih presuda, "sve goreti", kako je to poručio komadant OVK Nasim Haradinaj, jedan od članova Predsedništva Udruženja veterana OVK.

- Ja kažem: Ako takva odluka bude doneta, sve će goreti! Mislim da će situacija veoma loše eskalirati i da će ovo mesto goreti, Makedonija će goreti, cela Albanija će goreti - zapretio je Haradinaj.

Istoričar Srđan Graovac za Kurir upozorava da su Srbi na KiM najugroženiji i da ovako naelektrisana atmosfera može prerasti u pogrom Srba, kakav smo, nažalost, već viđali na KiM.

Srđan Graovac Foto: Kurir TV

- Bojim se da nekome može pasti na pamet da upotrebi frustraciju i nezadovoljstvo u albanskoj javnosti ako presude komandantima OVK budu osuđujuće, ili euforiju ako budu oslobađajuće, i da tu masu iskoristi za neki novi pogrom nad Srbima. Već dugo se u albanskoj javnosti pompezno najavljuje da će se organizovati velike proslave ukoliko presude budu oslobađajuće ili veliki protesti ukoliko presude budu osuđujuće. U duboko radikalizovanoj albanskoj javnosti na KiM ionako postoji ogromna netrpeljivost prema Srbima. Sve je to generisao Aljbin Kurti svojom politikom, koja je bazirana na tome da za sve što ne valja na Kosovu treba okriviti Srbe i na taj način fokus sa sopstvene nesposobnosti prebacuje na mržnju prema Srbima. Kada imate takvo raspoloženje javnosti, onda su pretnje poput ovih najnovijih nešto što treba da nas veoma zabrine i uplaši. Svaki protest i svako generisanje akcija na ulici može da se prelije na napade na Srbe, pod uslovom da to neko odluči da instrumentalizuje. A bojim se da bi to mnogima bilo i u interesu - ocenjuje Graovac.

Usmereni bes

On napominje da je spoljni faktor uvek ključan za dešavanja na KiM, ali da je nepoznanica kako će u ovoj delikatnoj situaciji reagovati.

- Svedoci smo terora koji sprovodi Kurti nad Srbima, a toleriše ga Zapad, a sve to kako bi se vršio pritisak na Srbiju da što pre prizna nezavisnost Kosova. Neće Albanci ništa uraditi ukoliko nemaju podršku spolja, a to je nešto što nam je nepoznanica. Iako nikome na Zapadu ne odgovara sukob širih razmera, nekim centrima moći to može poslužiti kao idealna šansa za dodatni pritisak na Srbe na KiM i Srbiju, i to uoči veoma važnih izbora u Srbiji. Neko može da poželi i da na taj način oslabi poziciju predsednika Vučića - zaključuje Graovac.

Presuda 16. septembra Hašim Tači, Kadri Veselji, Jakup Krasnići i Redžep Seljimi terete se za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Tužilaštvo je za svu četvoricu zatražilo ukupno 180 godina zatvora. Oni su optuženi za zločine počinjene od marta 1998. do septembra 1999. godine na teritoriji Kosova i Metohije i severne Albanije, a presude se očekuju 16. septembra.

I Milovan Drecun, predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, smatra da bi u slučaju osuđujuće presude bivšim vođama tzv. OVK u Hagu akumulirani bes Albanaca bio usmeren prema Srbima, posebno na severu KiM, u trenutku kada Kfor najavljuje smanjenje prisustva na pojedinim mestima.

- Kada taj iz udruženja veterana terorističkog OVK preti da će se zapaliti Kosovo, Severna Makedonija, Crna Gora, onda je to apsolutno u skladu s ciljevima koje je OVK imao. Samo pogledajte zakletvu koju su oni polagali, gde se govori o oslobađanju tih navodno okupiranih teritorija i formiranju jedinstvene albanske etnički čiste države. OVK je sprovodila brutalno etničko čišćenje, neselektivno ubijala i decu, i stare, i žene i muškarce prvenstveno srpske nacionalnosti. Zasad se vrši pritisak da Hašim Tači i ostali okrivljeni budu oslobođeni, a pritisak dolazi i institucionalno iz Prištine i preko Udruženja veterana - objašnjava Drecun.

On upozorava da se aktuelnom kampanjom mobiliše albanska javnost, posebno njen ekstremni deo.

- Kakva će biti njihova reakcija ako Tači bude osuđen? Prema kome će biti njihov bes usmeren? Sada se akumulira taj bes. Stvara se energija protesta i ja verujem da će, kada bude eventualno osuđujuća presuda, a smatram da bi morala da bude, njihov bes biti usmeren ne prema Aljbinu Kurtiju ili prema Kforu, nego prema Srbima - zaključuje Drecun.