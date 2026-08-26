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Svedoci smo sve češćeg buđenja naroda kojima su blokaderi donekle uspeli da zamažu oči "svojom politikom" — te se podrška studentskoj listi polako ali sigurno gasi. 

Tako se u moru građani koji su javno pružili podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću istakao i jedan koji je posebno izdvojio zalaganje predsednika za narod!

- On je svaki dan na terenu. On pobeđuje na izborima. Podržavao sam studente ali ova kampanja mi je pokazala svu raskoš netalenta a upornosti da se baviš nečim što ti ne ide. Podmeću jedni drugima noge, dok on rešava praktične probleme naroda. Posle svega: Moj glas ide njemu - naveo je bivši blokader. 

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Foto: Printscreen

S njim se složio i sugrađanin koji je istakao da su čak i vođe blokadera u pojedinim mestima otišle da dočekaju Vučića. 

Iskustva bivših učesnika protesta i blokadera ukazuju na dva ključna razloga za ovakav zaokret — razočaranje u opozicioni pokret i efikasnost vlasti na terenu.

- I sâm sam svedok u privatnom životu koliko ljudi su 15. marta 2025. godine bili na protestu, danas sa gnušanjem gledaju blokaderski pokret - naveo je. 

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Foto: Printscreen

Nekadašnji protestni zamajac polako se topi pred realnošću u kojoj građani traže stabilnost, rad i merljive rezultate.

Odluka mnogih da glas daju Vučiću nije plod slučajnosti, već direktna posledica toga što je vlast pokazala operativnost tamo gde je druga strana zabasala u politički netalenat.

Kurir.rs

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