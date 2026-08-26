Slušaj vest

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike Miloš Vučevićosudio je napade mrže i pakosti, kako je rekao, takozvanih "nezavisnih" medija prema nacionalnoj ikoni Jeleni Janković.

- Strašno je, ali nažalost ništa novo, sa koliko mržnje i pakosti takozvani "nezavisni" mediji napadaju svakoga ko voli svoju zemlju i ko je spreman da podrži napredak Srbije. Jelena Janković je nacionalna ikona, žena koja je srpsku trobojku vinula na sam vrh sveta, koja je u vreme najveće konkurencije bila broj jedan i donela toliko radosti i ponosa svakom našem čoveku. I šta je njen "greh"? Greh joj je što je došla u svoju zemlju, što podržava projekat poput EKSPO 2027 i što želi da Srbija ide napred - naveo je i dodao:

- Čim neko od naših proslavljenih sportista, umetnika ili intelektualaca pokaže poštovanje prema rezultatima koje Srbija danas postiže, tajkunski mediji vređaju, ponižavaju i urušavaju ugled žene koja je za ovu zemlju uradila više nego što će svi oni zajedno, ikada. To nije novinarstvo, to je čista politička ostrašćenost i frustracija. Ali neka budu sigurni – Srbija pamti i zna ko su njeni šampioni, a Jelena Janković je bila i ostala ponos ove nacije - jasan je Vučević.

Podsetimo, naša proslavljena teniserka Jelena Janković i nekadašnji broj jedan na svetu, našla se na meti osuda i najgorih uvreda samo zato što je pružila ruku predsedniku svoje države.

Više o tome pročitajte u našem tekstu OVDE.