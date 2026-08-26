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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posetiće sutra, u četvrtak 27. avgusta, Inovaciono–edukativni park Centra za razminiranje Republike Srbije.

Kako je najavljeno, predsednik Vučić će od 10 časova u Velikoj Moštanici prisustvovati prezentaciji rada deminera na projektima čišćenja od neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUUS).

Događaj će biti održan na lokaciji Inovaciono-edukativnog parka u Ulici Sedmog jula BB.

Kurir.rs

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