Predsednik Aleksandar Vučić posetiće u četvrtak Inovaciono–edukativni park Centra za razminiranje u Velikoj Moštanici i prisustvovati radu deminera
Tačno u 10!
VUČIĆ SUTRA U VELIKOJ MOŠTANICI! Predsednik u poseti Centru za razminiranje: Prisustvovaće radu deminera na terenu!
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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posetiće sutra, u četvrtak 27. avgusta, Inovaciono–edukativni park Centra za razminiranje Republike Srbije.
Kako je najavljeno, predsednik Vučić će od 10 časova u Velikoj Moštanici prisustvovati prezentaciji rada deminera na projektima čišćenja od neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUUS).
Događaj će biti održan na lokaciji Inovaciono-edukativnog parka u Ulici Sedmog jula BB.
Kurir.rs
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