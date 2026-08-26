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Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević poručila je u Narodnoj skupštini da građani žele da čuju istinu i vide konkretne rezultate, a ne političke napade i rasprave o tome "ko je s kim sedeo".

Ona je istakla da je obilazila Bosilegrad, Trgovište, Preševo i Bujanovac, razgovarala sa meštanima i pružala pomoć porodicama kojima je ona najpotrebnija.

- Istina je - bila sam i u Bosilegradu, Trgovištu, Preševu i Bujanovcu, obilazila sela i nosila pomoć porodicama. Rešavamo konkretne probleme - od ograde vrtića u Trgovištu do kupovine neophodnih stvari za život višedetnih porodica - navela je ministarka Žarić Kovačević.

Ona je naglasila da predstavnici vlasti, dok traju napadi na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i članove Vlade, nastavljaju da obilaze zemlju i pomažu građanima na terenu.