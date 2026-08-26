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Šef poslaničke grupe Milenko Jovanov održao je u završnici svog obraćanja u Skupštini Srbije snažan i oštar govor u kojem je poručio da politika opozicije se svodi isključivo na mržnju, istaktavši da oni nemaju ni plan, ni program, ni naziv liste, već se bave totalitarnim metodama.

Osvrćući se na stanje u državi i težak period pre 2012. godine, Jovanov je istakao da se zemlja tada nalazila u glibu zbog lopovluka, kriminala, korupcije i neznanja, naglasivši da nije isto kada se kreće iz debelog minusa i sa uništenom privredom, ili sa uređenim sistemom.

- Nisam siguran da ako ponovo uđemo u te šine može da se desi da ponovo dođe neko ko će imati znanje, energiju, upornost i snagu predsednika Vučića da Srbiju ponovo izvuče iz takve situacije. I zato će odgovornost na svakome ko bude zaokruživao tog dana biti velika - poručio je Jovanov.

On je naglasio da vlast nije idealna i da nisu sve zamisli sprovedene preko noći, ali da se radi i bori za ispravljanje grešaka.
- Kada čujete sve ove ljude, kada čujete šta je urađeno i da te kako vodimo računa o vašim problemima, imamo pravo da tražimo podršku da nastavimo da se borimo za našu zemlju, da je učinimo još boljom, naprednijom i uspešnijom - istakao je Jovanov.

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