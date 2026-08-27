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Predsednik Vučić će prisustvovati prezentaciji rada deminera na projektima čišćenja od neeksplodiranih ubojnih sredstava u 10 časova.

Vučić će prisustvovati i prezentaciji rada deminera na projektima čišćenja od neeksplodiranih ubojnih sredstava.

Centar za razminiranje, Velika Moštanica Foto: Ilija Ilić

Centar se nalazi u Velikoj Moštanici.

Kurir.rs

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