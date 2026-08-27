Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas obilazi Inovaciono–edukativni park Centra za razminiranje Republike Srbije.
Politika
PREDSEDNIK SRBIJE U VELIKOJ MOŠTANICI: Vučić obilazi Centar za razminiranje Republike Srbije
Slušaj vest
Predsednik Vučić će prisustvovati prezentaciji rada deminera na projektima čišćenja od neeksplodiranih ubojnih sredstava u 10 časova.
Vučić će prisustvovati i prezentaciji rada deminera na projektima čišćenja od neeksplodiranih ubojnih sredstava.
Centar za razminiranje, Velika Moštanica Foto: Ilija Ilić
Vidi galeriju
Centar se nalazi u Velikoj Moštanici.
Kurir.rs
2 · Reaguj
15