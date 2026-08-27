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Lider stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš, tokom sednice Skupštine, izneo je niz kritika i uvreda na račun naroda koji podržava predsednika Aleksandra Vučića, nazivajući ih - "stadom"!

- Doveli ste u situaciju da ono najosnovnije mogu da dobiju samo ako sakupljaju ili daju sigurne glasove ili ako budu deo stada koje vodite na vaše skupove. ​Godinama ponižavate najnemoćnije: ostarele, penzionere, socijalne slučajeve, sirotinju, neobrazovane, nekvalifikovane. Tokom dvomesečne Vučićeve kampanje, on je pokazao to svoje poniženo stado - kazao je on.

Takođe, Ponoš je rekao da aktuelna vlast godinama forimira "sirotinju, zakidajući pravo na posao, pravo na život, pravo na dostojanstvo", zaboravljajući podatak da je za vreme Vučića stopa nezaposlenosti 8,9 odsto, dok je pre njega bila znato viša, 25,9.

Ponoš se dosetio da drži lekcije i o ulaganjima u zdravstveni sistem.

- Koliko hiljada zdravstvenih radnika je otišlo iz Srbije? Ne samo lekara, sestara! Otišli su zato što imaju mizerne plate. Znate da bolnice nisu u stanju da organizuju noćna dežurstva, da nema medicinskih sestara - poručio je.

A evo kakva je realnost i koliko su ulaganja bila drastično manja dok je njegov režim bio na vlasti.

Dok je u vreme bivšeg režima 2011. godine budžet Ministarstva zdravlja iznosio 3,7 milijardi dinara uz prosečnu platu od 40.121 RSD, u vreme Aleksandra Vučića 2026. godine budžet je skočio na rekordnih 38,3 milijarde dinara, a plata zdravstvenih radnika porasla na čak 122.749 dinara.

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