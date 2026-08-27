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Pozivamo članove, simpatizere i odbore Srpskog pokreta obnove širom Srbije da zajedno s našim partnerima iz Srpske napredne stranke punom snagom krenemo u pobedničku kampanju za jaku, ponosnu i ujedinjenu Srbiju predvođenu Aleksandrom Vučićem, naglasili su u saopštenju narodni poslanici Aleksandar Čotrić i Aleksandar Jugović, podsetivši da više od jedne decenije uspešno sarađuju sa SNS-om u interesu građana naše zemlje pružajući iskrenu podršku državotvornoj politici predsednika Srbije.

- Kao legitimni predstavnici Srpskog pokreta obnove, demokratski izabrani na Saboru, obraćamo se u ime članstva i vrednosti koje zastupamo, ističući da nam je Srbija na prvom mestu i da se borimo za njenu stabilnost, ekonomski napredak i svekoliki prosperitet - navode Čotrić i Jugović: