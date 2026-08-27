BLOKADER VIDOJKOVIĆ NAJSTRAŠNIJE UVREDIO SRBE IZ KRAJINE: "Oni su opasan otpad, a Republika Srpska Krajina ŠUPA koju je Hrvatska oslobodila"!
Politički analitičar i novinar Uroš Piper komentarisao je najnoviji tekst blokaderskog voditelja Marka Vidojkovića pod naslovom "Srbije nije normalna" i istakao da su njegove tvrdnje i narativ otrovni i opasni.
- Sada ću da vam pročitam nešto i to je možda nešto najgroznije i najodvratnije što smo do sada videli na drugosrbijanskoj sceni. Nešto čega bi se postidele, tj. tako nešto ne bi napisale ni Sonja Biserko, Nataša Kandić. To je nova kolumna Marka Vidojkovića u dnevnom listu "Danas" pod naslovom "Srbija nije normalna". Verovatno najužasniji tekst Vidojkovića ikada. Srbe iz Krajine je nazvao opasnim otpadom, a samu Republiku Srpsku Krajinu - šupom koju je Hrvatska oslobodila, nakon što je "najurila Srbiju" posle četiri godine - objasio je Piper.
- Naslov "Srbija nije normalna" govori sve. Ako ste se pitali šta je blokaderski program, u ovome je sve rečeno. Ovo treba deliti i pokazivati šta je program blokaderske liste i rektora Đokića iz usta Marka Vidojkovića - istakao je Piper u objavi na Iksu.
Kurir Politika