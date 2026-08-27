Slušaj vest

Politički analitičar i novinar Uroš Piper komentarisao je najnoviji tekst blokaderskog voditelja Marka Vidojkovića pod naslovom "Srbije nije normalna" i istakao da su njegove tvrdnje i narativ otrovni i opasni.

524075_260723.02_49_36_02.Still005.jpg
Uroš Piper Foto: Kurir Televizija

- Sada ću da vam pročitam nešto i to je možda nešto najgroznije i najodvratnije što smo  do sada videli na drugosrbijanskoj sceni. Nešto čega bi se postidele, tj. tako nešto ne bi napisale ni Sonja Biserko, Nataša Kandić. To je nova kolumna Marka Vidojkovića u dnevnom listu "Danas" pod naslovom "Srbija nije normalna". Verovatno najužasniji tekst Vidojkovića ikada. Srbe iz Krajine je nazvao opasnim otpadom, a samu Republiku Srpsku Krajinu - šupom koju je Hrvatska oslobodila, nakon što je "najurila Srbiju" posle četiri godine - objasio je Piper.

2026-08-27 11_15_17-Srbija nije normalna - Marko Vidojković - Dnevni list Danas.png
Kolumna Marka Vidojkovića u kojoj naziva Srbe iz Krajine "otpadom" Foto: Printscreen Danas

- Naslov "Srbija nije normalna" govori sve. Ako ste se pitali šta je blokaderski program, u ovome je sve rečeno. Ovo treba deliti i pokazivati šta je program blokaderske liste i rektora Đokića iz usta Marka Vidojkovića - istakao je Piper u objavi na Iksu.

Kurir Politika

Ne propustitePolitika"DOK IMAŠ JUŽNU POKRAJINU U USTAVU, TI TIME KOČIŠ PUT U EU" Marko Vidojković bi da se iz Ustava Srbije izbaci preambula o KiM: "MOGAO BI DA SE PONIŠTI" (VIDEO)
Screenshot 2026-07-01 114555.jpg
Politika"TO ŠTO JE DOŠAO BOGORODIČIN POJAS U SRBIJU, TO ĆE DA NAM POMOGNE MNOGO!" Kulačin i Vodojković vređali Spasovdansku litiju, vernike, kleli Vučića (VIDEO)
collage.jpg
Politika"VUČIĆ NAS JE, ONO... ZA***AO!" Kulačin i Vidojković očajni zbog rata blokadera: Klinci su se zadovoljili što će da ukantaju opoziciju, ne vidim plan... (VIDEO)
Screenshot 2026-05-17 110758.png
Politika"MOŽDA JE MISLILA DA JE UNUKA HAJDI": Blokaderi Vidojković, Kulačin i Petrović sprdaju se sa Žaklinom Tatalović, urnisali je da nema dalje - TO JE BIZARNO
zaklina44.jpg