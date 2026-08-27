- Sada ću da vam pročitam nešto i to je možda nešto najgroznije i najodvratnije što smo do sada videli na drugosrbijanskoj sceni. Nešto čega bi se postidele, tj. tako nešto ne bi napisale ni Sonja Biserko, Nataša Kandić. To je nova kolumna Marka Vidojkovića u dnevnom listu "Danas" pod naslovom "Srbija nije normalna". Verovatno najužasniji tekst Vidojkovića ikada. Srbe iz Krajine je nazvao opasnim otpadom, a samu Republiku Srpsku Krajinu - šupom koju je Hrvatska oslobodila, nakon što je "najurila Srbiju" posle četiri godine - objasio je Piper.