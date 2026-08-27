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Očigledno je da se već duže u Hrvatskoj i više nego pomno prate dešavanja u Srbiji i sve izjave njenog predsednika Aleksandra Vučića, a poslednjih dana Hrvatima su u fokusu i predstojaći vanredni parlamentarni izbori u našoj zemlji. Ipak, iako su uvek radi da u svojim medijima daju prostor srpskim blokaderima i kažu sve najgore o aktulenoj vlasti, ovaj put su i u Hrvatskoj morali da priznaju da srpska blokaderska opozicija nema nikakvu šansu!

Naime, na hrvatskoj televiziji RTL povedena je rasprava o predstojećim izborima u Srbiji, gde su analizirane i poslednje izjave predsednika Vučića.

Dok je novinar hrvatskog RTL-a upitao da li je rečenica iz spota u kojoj Vučić kaže: "Biće teški izbori. Oni su favoriti, a naše je da se borimo i da pokušamo da Srbiju spasemo“ samo fora za motivisanje glasača, hrvatski stručnjaci su u nastavku morali da priznaju istinu.

Tako je hrvatski stručnjak za komunikacije Maro Alavanja izjavio ono na šta većina ljudi u Srbiji upozorava već duže od godinu dana:

- To je možda i najzanimljivije pitanje zato što, zapravo, mi ne znamo mogu li se ljudi ujediniti oko studenata bez jednog lidera, bez jedne ideje, osim rušenja Vučića, što nije dovoljno po meni za rušenje - poručio je.

Kurir Politika

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