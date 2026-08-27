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- Jelena je sa Anom Ivanović, ali svakako najuspešnija srpska teniserka. Jedina koja je na kraju godine, kako se to računa, bila svetska šampionka u tom smislu da je bila broj 1 na WTA listi. Uvek, i mislim najviše mečeva odigrala za srpsku reprezentaciju. Uvek bila dostupna, uvek se borila za naš nacionalni grb, za našu nacionalnu zastavu. Nikada joj to nije bilo teško, nikada nije postavljala uslove. Uvek je bila tu za Srbiju, za svoju zemlju je dala sve, rekao je predsednik Aleksandar Vučić odgovarajući na pitanja novinara posle obilaska Centra za razminiranje u Velikoj Moštanici.

- Ona će biti neko ko promoviše EXPO. Ona ne promoviše Aleksandra Vučića, ona ne promoviše SNS, ona ne promoviše ništa sem svoje zemlje. Možete da mislite koliko bolesnih ljudi u ovoj zemlji ima koji su protiv svoje zemlje, koji su protiv svojih šampiona. Ja nisam reč rekao o našim šampionima koji su stali na drugu političku stranu, koji nisu podržali neki projekat neke bivše vlasti ili nekoga, već koji su se direktno mešali u politiku. Nikada nijednu reč o takvima nisam rekao, osim što se tiče političkog delovanja. A da vi ocenjujete nekoga i da mu kažete da je klošarka, da kažete najstrašnije moguće stvari, da vi u naslov ne kažete šta je ona rekla, već da vi stavljate svoj sud o tome, to nije novinarstvo.

- To nije ni politički aktivizam, to je neko šizofreno i bezobzirno političko delovanje, ali, kako da vam kažem, koje daje rezultate, ali u ograničenom obimu. Možete da izazovete mržnju kod dela ljudi prema nekoj osobi, ali će vas da prezire većina Srbije, jer većina Srbije voli i divi se Jeleni Janković na fantastičnim rezultatima, na tome što je dala i učinila za Srbiju.

"A šta je taj neki Dimitrijević ili neko učinio za Srbiju?"

- A šta je taj neki Dimitrijević ili neko učinio za Srbiju? Šta mislite, on se drznuo da kaže Jeleni Janković da je, ako je takvo prezime, izvinite, Jeleni Janković koja je donela takve i tolike silne medalje za našu zemlju i tolike silne uspehe? Šta je uradio za našu zemlju, osim što mrzi sve one koji su uspešniji i bolji od njega? Šta da radite, u takvom vremenu živimo, i postoje ljudi koji nemaju ni obraza, ni stida, ni srama, ali verujem da ljudi to sve vide i da će na kraju doneti najbolju odluku, zaključio je predsednik.