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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas obišao je Inovaciono-edukativni park Centra za razminiranje Republike Srbije gde je prisustvovao prezentaciji rada deminera na projektima čišćenja od neeksplodiranih ubojnih sredstava.

Predsednik se tom prilikom obratio građanima, govoreći o najvažnijim temama, među kojima je pitanje Kosova i Metohije, kao i odnos Srbije i SAD.

- Onaj ko misli da nam je potrebna budućnost sa lošijim odnosima sa Sjedinjenim Državama, taj ne zaslužuje da vodi državu. I ja sam zahvalan američkoj strani na prilici da otpočnemo strateški dijalog, i to će svakako biti i jeste jedna od tema, kao i sve drugo. Ja nemam alternativu, nemam izbor, ja moram da se borim za poziciju našeg naroda, i zato, kao što sam i rekao, siguran sam da je gospodin Titolo već preneo u Vašington i moje reči i moja zalaganja, ali ću biti spreman ukoliko stvari ne krenu po dobrom, da zamolim razgovore i na svim nivoima u Sjedinjenim Državama kako bih, koliko god je to moguće, uticao na veću bezbednost i sigurnost pripadnika našeg naroda na severu Kosova i Metohije - kazao je predsednik i dodao:

- Da li će Evropska unija u tome da učestvuje ili ne, ne znam; nadam se da, i voleo bih da to bude da, i bio bih im beskrajno zahvalan. Ako ne, moja je obaveza za one koji imaju najveći uticaj na Prištinu, bez ikakve sumnje, a to su Sjedinjene Države, da njih molim i da se borim za naš narod, za naše građane - rekao je Vučić.

Kurir Politika

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