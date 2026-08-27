- Onaj ko misli da nam je potrebna budućnost sa lošijim odnosima sa Sjedinjenim Državama, taj ne zaslužuje da vodi državu. I ja sam zahvalan američkoj strani na prilici da otpočnemo strateški dijalog, i to će svakako biti i jeste jedna od tema, kao i sve drugo. Ja nemam alternativu, nemam izbor, ja moram da se borim za poziciju našeg naroda, i zato, kao što sam i rekao, siguran sam da je gospodin Titolo već preneo u Vašington i moje reči i moja zalaganja, ali ću biti spreman ukoliko stvari ne krenu po dobrom, da zamolim razgovore i na svim nivoima u Sjedinjenim Državama kako bih, koliko god je to moguće, uticao na veću bezbednost i sigurnost pripadnika našeg naroda na severu Kosova i Metohije - kazao je predsednik i dodao: