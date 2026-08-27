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Pedro Vargas David, novi vlasnik medija, donedavno u vlasništvu Dragana Šolaka, potvrdio je da su upravo ti mediji, zarad klikova i profita, podsticali i veštački kreirali konfrontaciju u društvu.

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Foto: Mateusz Piotrowski / Alamy / Profimedia

Štaviše, prema njegovom mišljenju, ovi mediji su korišćeni ne kao profesionalni i objektivni za informisanje javnosti, već za promovisanje sopstvenih političkih i ekonomskih projekata!

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Foto: Printscreen

Pedro Vargas David, novi vlasnik N1, Nove i Danasa, odmah je po dolasku smenio sve direktore pomenutih medija. 

Kako u svojoj biografiji navodi, Pedro Vargas David je generalni direktor kompanije Alpac Capital. Između 2006. i 2010. godine radio je kao konsultant u kompaniji McKinsey & Company.

Trenutno je, pored direktora Alpac Capitala, i vanredni profesor za tržišta u razvoju, kao i predsednik Izvršnog odbora na Školi za biznis i komunikacije Nova, gde je i sam diplomirao ekonomiju. Takođe, od decembra 2022. godine je član Saveta portugalske dijaspore.

Alpac Capital je firma koja je 2022. kupila većinski udeo u kanalu Euronews, panevropskom informativnom kanalu koji emituje program na više od 12 jezika, a koji posluje i u Srbiji.

Kurir.rs

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