"DABOGDA VAS RANKO SVE POVEO NA TOMPSONOV KONCERT" Knežević o odlasku Krivokapića na konferenciju hrvatskih diplomata u Zagrebu: DA LI JE I ZA OVO KRIVA SRBIJA?
Predsednik demokratske narodne partije (DNP) Crne Gore Milan Knežević oštro je reagovao na to što je bivši ministar spoljnih poslova i aktuelni savetnik u Ministarstvu Ranko Krivokapić prisustvovao konferenciji hrvatskih diplomata u Zagrebu.
Knežević se osvrnuo i na ranije kampanje u Crnoj Gori vođene pod parolom "Ne u moje ime", poručivši njihovim učesnicima da sada odgovore u čije ime Krivokapić prisustvuje konferenciji hrvatske diplomatske mreže.
- Ajde sad opet okačite na Fejsbuku i Instagramu: "Ne u moje ime!" A no u čije je nego u vaše, još ga nazivaju hrvatskim diplomatom, a sedi u crnogorskoj vladi. Naravno, i za ovo je Srbija kriva, a ne bi ovako bilo da se Milojko nije ispisao iz rezervista - naveo je Knežević u objavi na Instagramu i dodao:
- Dabogda vas Ranko sve poveo na Tompsonov koncert da kličete: "Za dom spremni!" Ili ga dovedite da peva na trgu, neće biti skuplji od Rikija Martina.
Kurir Politika