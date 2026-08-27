Slušaj vest

Predsednik demokratske narodne partije (DNP) Crne Gore Milan Knežević oštro je reagovao na to što je bivši ministar spoljnih poslova i aktuelni savetnik u Ministarstvu Ranko Krivokapić prisustvovao konferenciji hrvatskih diplomata u Zagrebu.

Knežević se osvrnuo i na ranije kampanje u Crnoj Gori vođene pod parolom "Ne u moje ime", poručivši njihovim učesnicima da sada odgovore u čije ime Krivokapić prisustvuje konferenciji hrvatske diplomatske mreže.

- Ajde sad opet okačite na Fejsbuku i Instagramu: "Ne u moje ime!" A no u čije je nego u vaše, još ga nazivaju hrvatskim diplomatom, a sedi u crnogorskoj vladi. Naravno, i za ovo je Srbija kriva, a ne bi ovako bilo da se Milojko nije ispisao iz rezervista - naveo je Knežević u objavi na Instagramu i dodao: 

- Dabogda vas Ranko sve poveo na Tompsonov koncert da kličete: "Za dom spremni!" Ili ga dovedite da peva na trgu, neće biti skuplji od Rikija Martina.

Kurir Politika

Ne propustiteCrna GoraČIJE INTERESE ZASTUPA RANKO KRIVOKAPIĆ?! SKANDALOZNO: Savetnik u Ministarstvu spoljnih poslova Crne Gore prisustvovao konferenciji hrvatskih diplomata
Ranko Krivokapić
PolitikaKNEŽEVIĆ: Protiv sam EU ako Srbi u Crnoj Gori treba da izbrišu identitetski i istorijski kod
Milan Knežević
Politika"POKUŠAJ OŽIVLJAVANJA POLITIČKOG ZOMBIJA RANKA KRIVOKAPIĆA" Knežević iz Skupštine CG: Ovo nisu ustavne promene, nego vudu vradžbine (VIDEO)
Milan Knežević.jpg
Politika"POGLEDAJTE KAKO SPAJIĆ PIŠE ĆIRILICOM KAD MU TREBA" Knežević ponovo pokazao dokumenta o rezervisti-premijeru: Država nam je sprdnja (VIDEO)
Spajić.jpg