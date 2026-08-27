Knežević se osvrnuo i na ranije kampanje u Crnoj Gori vođene pod parolom "Ne u moje ime", poručivši njihovim učesnicima da sada odgovore u čije ime Krivokapić prisustvuje konferenciji hrvatske diplomatske mreže.

- Ajde sad opet okačite na Fejsbuku i Instagramu: "Ne u moje ime!" A no u čije je nego u vaše, još ga nazivaju hrvatskim diplomatom, a sedi u crnogorskoj vladi. Naravno, i za ovo je Srbija kriva, a ne bi ovako bilo da se Milojko nije ispisao iz rezervista - naveo je Knežević u objavi na Instagramu i dodao: