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Blokaderi su očigledno postali i sami defiitivno svesni da se vanredni parlamentarni izbori bliže, a da na njima nemaju - nikakvih šansi, te su se okrenuli svom jedinom oprobanom scenariju - nasilju i izazivanju građanskih nemira!

Tako, nakon što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić javno obelodanio da će posetiti Užice, blokaderi iz ovog grada pozvali su ponovo na građanske sukobe, svesni da im ništa drugo nije preostalo osim pokušavanja da izazovu krvoproliće.

Naravno, među prvima ih je podržao predsednik blokaderske Demokratske stranke DS Srđan Milivojević koji je javno pozvao na "doček" predsednika Srbiija 29. avgusta u Užicu.

Foto: Društvene Mreže

- Srbijo, Užice nas zove. Kurševac se odazvao prestonici Slobode. Užice, a ne u žice da ograđuju slobodarski grad - napisao je Milivojejić na Iksu.

Ovim su blokaderi po ko zna koji put dokazali da jedino što mogu da ponude narodu i državi je mržnja i pozivanje na građanske sukobe!