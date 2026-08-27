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Govoreći o reakcijama pojedinih opozicionih medija na prijem Jelene Janković kod predsednika Aleksandra Vučića, Filipović je ocenio da se u javnosti sve češće politički posmatraju i ljudi koji su Srbiju predstavljali kroz sport.

On smatra da prijem kod predsednika države sam po sebi ne znači političku podršku, već da je reč o poštovanju institucije predsednika Republike.

- Mislim da bi gledaocima u ovom slučaju možda bila zanimljivija analiza nekog psihijatra. Očigledno postoji ogromna frustracija kod ljudi koji godinama doživljavaju izborne poraze. Međutim, njima danas nije problem samo Jelena Janković. Problem su svi koje primi predsednik Vučić. A predsednik Republike je predsednik svih građana, bez obzira na to da li se nekome dopada ili ne dopada njegova politika. Sasvim je normalno da predsednik države primi sportistu, ambasadora, privrednika ili bilo koga drugog ko može da doprinese promociji Srbije. To ne znači automatski da ta osoba podržava predsednika ili njegovu stranku. Jelena Janković nije tamo bila kao predstavnik opozicije ili vlasti. Ona je bila osoba koja je Srbiju godinama predstavljala na najvećoj sportskoj sceni. Bila je ogrnuta srpskom zastavom i to bi trebalo da bude dovoljno da shvatimo da je predstavljala svoju zemlju - zapoečo je Filipović.

Srboslav Filipović, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

Opozicija nema konkretna rešenja, a pokušava da kritikuje vlast, ističe Filipović.

- Moramo da razlikujemo državu od vlasti. Možete da budete opozicija i da se borite protiv predsednika ili vlade, ali morate da poštujete institucije države. Ako smatrate da predsednik ne radi dobro, imate izbore. Izađete sa boljim programom i pokušate da ga smenite. To je normalna politička borba. Isto važi i za Ekspo 2027. Možete da kažete da je projekat preskup. U redu. Ali onda treba da objasnite zašto je preskup, koliko bi nešto drugo koštalo, šta biste vi uradili drugačije i kakvu biste korist doneli građanima - kaže Filipović.

Ekspo kao prilika za razvoj Srbije

Kako je ocenio, dolazak velikog broja turista, privrednika i investitora može biti iskorišćen za promociju različitih delova Srbije, a ne samo Beograda.

- Ekspo nije samo nekoliko meseci izložbe. Ako se dobro iskoristi, to može da bude prilika za veliki infrastrukturni razvoj čitave zemlje. Turista koji dođe u Srbiju ne mora da ostane samo u Beogradu. Može da ode na Zlatibor, Taru, Kopaonik, u Niš ili neki drugi deo zemlje. Zato su važne pruge, putevi, bolnice i druga infrastruktura. Ako već dolaze milioni ljudi, privrednici i investitori, zašto ne bismo pokušali da ih zainteresujemo i za druge delove Srbije? Zašto da ne vide gde mogu da ulažu i da ostave novac u našoj zemlji? To je šansa da se razvijaju i delovi Srbije koji do sada nisu bili dovoljno posećeni ili razvijani. Ako imamo takvu priliku, treba je iskoristiti - kaže Filipović.

Govoreći o odnosu pojedinih medija prema sportistima i javnim ličnostima koje su tokom karijere predstavljale Srbiju, Filipović je ocenio da njihove sportske rezultate i doprinos promociji zemlje ne bi trebalo stavljati u kontekst dnevnih političkih obračuna.

- To je potpuno pogrešno. Ne može vam danas valjati Novak Đoković kada vam odgovara, a sutra ne valjati kada se ne slaže sa vašim stavovima. Isto važi za Nikolu Jokića, Anu Ivanović i druge ljude koji su svojim rezultatima promovisali Srbiju. Kada se bavimo politikom, treba da se bavimo politikom. Ne treba zloupotrebljavati ni sportiste, ni tragedije, ni bilo koga drugog za političke obračune - kaže Filipović.

"Država nije isto što i vlast"

Na temu sve izraženijeg poistovećivanja države sa aktuelnom vlašću, Arsić Arsenijević ocenila je da je neophodno napraviti jasnu razliku između države, institucija i ljudi koji trenutno obavljaju funkcije.

- Moj stav je da je predsednik Republike predsednik svih nas. Država ima svoju težinu samo ako poštujemo njene institucije. Naravno da to ne znači da predsednika ili bilo kog drugog državnog funkcionera ne treba kritikovati. Naprotiv. Kritika je potrebna, ali ona mora biti dobronamerna i zasnovana na činjenicama. Ja smatram da treba davati sugestije i predloge. Ako nešto nije dobro, treba to reći otvoreno. Ali postoji razlika između kritike i napada na institucije i ljude samo zato što su povezani sa određenom državnom funkcijom. Isto važi i za druge institucije, uključujući Srpsku pravoslavnu crkvu i njene predstavnike. Građani imaju pravo da iznesu svoj stav i da izvrše pritisak kada smatraju da nešto nije dobro, ali cilj treba da bude poboljšanje, a ne rušenje svega pred sobom - poručila je prof. dr Valentina Arsić Arsenijević.

02:47 Prodekanka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu o pilitičkoj polarizaciji Izvor: Kurir televizija

Istovremeno, naglasila je da svoje stručne stavove argumetnuje činjenicama.

- Polarizacija koja društvo deli na "naše" i "njihove" nije dobra. Kada govorim o svojim stručnim stavovima, trudim se da ih argumentujem činjenicama. Ako se neko ne slaže sa mnom, očekujem argumente. Nije dovoljno da se nekome samo zalepi etiketa - nastavila je.

Opozicija bez jasne političke ponude

Filipović je, govoreći o političkoj sceni, ocenio da deo građana koji nije zadovoljan aktuelnom vlašću nema dovoljno jasnu političku opciju kojoj bi dao podršku.

- Naravno da su mladi budućnost svake zemlje. Ali to ne znači da je svaka politička ideja koju iznese neko mlad automatski dobra. Starije društvo kakvo je naše prirodno pozitivno reaguje na priču o mladima. Ljudi se sete svoje mladosti i žele da veruju da mladi znaju bolje. Ali mladost sama po sebi nije politički program. Studenti imaju pravo da iznesu svoje mišljenje, da traže bolji sistem obrazovanja i da se bore za svoja prava. Ali to ne znači da univerzitet treba da postane mesto za vođenje državne politike - kaže Filipović.

02:49 Filipović o opoziciji koja kritikuje vlast Izvor: Kurir televizija

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