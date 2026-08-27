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Reagujući na optužbe Vojvođanskg odbora Pokreta slobodnih građana o požaru u Deliblatskoj peščari i navode da "režim iskonski mrzi Vojvodinu", lider SNS i savetnika predsednika Republike Miloš Vučević izjavio je da se "lažna elita bavi politikanstvom odgovorne službe, dok se vatrogasci bore protiv vatrene stihije".

- Dok se neodgovorna, lažna elita bavi politikanstvom odgovorne službe i naši heroji na terenu lavovski se bore protiv vatrene stihije. Dok vatrogasci rizikuju živote, PSG piše sramotna saopštenja. Da li o "zlu i nebrizi" pričaju oni isti članovi PSG-a iz Novog Sada koji su direktno optuženi za terorizam i rušenje ustavnog poretka? Ljudi koji su spremali nasilje, haos i napad na sopstvenu državu danas bi da dele lekcije o moralu. O očuvanju Vojvodine pričaju oni kojima je jedini plan da je zapale, razruše i odvoje. Nema ništa od toga. Srbija pobeđuje - naveo je Vučević u objavi na Instagramu, reagujući na tekst blokaderske "Nova S" koji je preneo reči PSG.

Vojvođanski odbor Pokreta slobodnih građana (PSG) izjavio je da "Režim iskonski mrzi Vojvodinu", kao i da požar u Deliblatskoj peščari "nije slučajan".

Kurir Politika

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