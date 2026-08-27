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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pre samo nekoliko dana oglasio se o zdravstvenom stanju generala Ratka Mladića, koji je danas preminuo u haškom pritvoru, ne skrivajući ni emocije, ni razočaranje zbog takvog tretmana.

Predsednik Vučić pre nedelju dana pisao je upravi Haškog tribunala sa molbom da Ratka Mladića puste kako bi umro u Srbiji.

Nakon što je dobio izveštaj lekara, predsednik Vučić je pisanim putem tražio da Ratko Mladić poslednje dane provede u bolnici u Srbiji. Hag je zahtev odbio.

- General Mladić je de fakto na samrti. Da li je ostalo nedelju ili pet nedelja, svejedno je. Mogli su kao što su čekali Pavkovića da bukvalno dođe do dve nedelje pred smrt, pa ga pustili u zemlju da dođe, makar da umre tamo gde je živeo i za šta se borio.

- Ne razumem te principe. Tu nema principa, to nema veze ni sa njihovim presudama, ni sa tim šta ko misli o generalu Mladiću, ima smisla, ima veze samo sa humanim odnosom prema nekom čoveku. Zašto se tako ponašaju? Zašto to rade? Ništa ne razumem, da budem sasvim iskren. Nije to baš ona civilizacija o kojoj su nam pričali tolike godine i decenije, rekao je predsednik.

00:46 Vučić molio da puste Mladića da umre u svojoj zemlji Izvor: Informer

Vučić je i u aprilu komentarisao zdravstveno stanje osuđenog generala Ratka Mladića.

- Od (ministra pravde Nenada) Vujića sam obavešten da je njegovo zdravstveno stanje vrlo teško. Nije mogao da sedi, već su ga u bolnicu doveli u ležećem položaju i najkraće je odgovarao na pitanja. Ne razumem zašto nekome ne dopuste da poslednje dane provede van zatvorske ćelije. Ali, da li sam posebno začuđen? Nisam - rekao je Vučić novinarima u aprilu.

Ratko Mladić umro je danas u 84. godini života u bolnici u Sheveningenu.