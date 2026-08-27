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Dr Vojislav Šešelj, predsednik Srpske radikalne stranke (SRS), kazao je za Kurir povodim smrti generala Ratka Mladića da je Mladić veliki srpski junak koga je ubio Haški tribunal!

- Ubio ga je na taj način što je sprečio njegovo adekvatno lečenje. Hteli su još pre dve-tri godine to da urade ali je on imao veliku unutrašnju snagu kojom je odolevao svemu i svima. Iz bolesničke postelje im je prkosio! Kada nije mogao ni da govori, prkosio im je. To posebno moramo da cenimo i da poštujemo. Kao nacija moramo da mu pružimo najviše počasti i da se omogući da bude sahranjen u grobnici svoje ćerke Ane, što je bila njegova želja - vidno potresen je kazao Šešelj za Kurir.

Podsetimo, posle više meseci teškog zdravstvenog stanja i napora njegove porodice i države Srbije da bude pušten na lečenje, u Hagu je umro nekadašnji general VRS i haški osuđenik Ratko Mladić u 85. godini.

Kurir Politika

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