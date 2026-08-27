"PRKOSIO IM JE IZ BOLNIČKE POSTELJE!": Vojislav Šešelj o smrti generala Mladića: Ubio ga je Hag, nisu ga lečili!
Dr Vojislav Šešelj, predsednik Srpske radikalne stranke (SRS), kazao je za Kurir povodim smrti generala Ratka Mladića da je Mladić veliki srpski junak koga je ubio Haški tribunal!
- Ubio ga je na taj način što je sprečio njegovo adekvatno lečenje. Hteli su još pre dve-tri godine to da urade ali je on imao veliku unutrašnju snagu kojom je odolevao svemu i svima. Iz bolesničke postelje im je prkosio! Kada nije mogao ni da govori, prkosio im je. To posebno moramo da cenimo i da poštujemo. Kao nacija moramo da mu pružimo najviše počasti i da se omogući da bude sahranjen u grobnici svoje ćerke Ane, što je bila njegova želja - vidno potresen je kazao Šešelj za Kurir.
Podsetimo, posle više meseci teškog zdravstvenog stanja i napora njegove porodice i države Srbije da bude pušten na lečenje, u Hagu je umro nekadašnji general VRS i haški osuđenik Ratko Mladić u 85. godini.
Kurir Politika