- Ubio ga je na taj način što je sprečio njegovo adekvatno lečenje. Hteli su još pre dve-tri godine to da urade ali je on imao veliku unutrašnju snagu kojom je odolevao svemu i svima. Iz bolesničke postelje im je prkosio! Kada nije mogao ni da govori, prkosio im je. To posebno moramo da cenimo i da poštujemo. Kao nacija moramo da mu pružimo najviše počasti i da se omogući da bude sahranjen u grobnici svoje ćerke Ane, što je bila njegova želja - vidno potresen je kazao Šešelj za Kurir.