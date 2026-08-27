Slušaj vest

General Ratko Mladić, bivši komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske i jedna od ključnih ličnosti tokom raspada Jugoslavije, preminuo je u Hagu. Mladić je umro nakon što je haški mehanizam u više navrata skandalozno odbio da ga pusti na privremenu slobodu radi lečenja u Srbiji, odsekavši mu svaku šansu za adekvatnu medicinsku pomoć u domovini.

Vest o njegovoj smrti odmah su iskoristili blokaderi na društvenim mrežama, koji su započeli sramno slavlje prepuno najprizemnije mržnje i bolesnih uvreda.

Foto: Printksrin

Na mreži su se brzo proširile poruke u kojima otvoreno klicaju i vređaju: "O, da!", "Konačno crklo govedo Ratko Mladić, mamu vam j***m polako umirete", "Umro ratni zločinac Mladić... šteta... mogao je još da leži u zatvoru... kratko je bio..."dok su pojedini išli i korak dalje pišući lideru radikala Vojislavu Šešelju "da se spremi": "Ode i ovaj ratni zločinac. Neka se spremi Šešelj konačno..." i "Odlično, neka sledeći bude Šešelj"

1/12 Vidi galeriju Blokadersko slavlje zbog smrti Ratka Mladića Foto: Printksrin

Blokaderskom bolesnom slavlju na mrežama pridružili su se i političari Dobrica Veselinović, Dragan Šormaz i Aleksandar Radovanović.

Pored izliva mržnje prema preminulom generalu, blokaderi su iskoristili priliku da ponovo napadnu i šefa države. Tako je ispod snimka na kom je predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvanula jeziva poruka jednog od blokadera:

"Crko ti ratni drug Ratko Mladić, ratni zločinac mamu j***m, dabogda mu sve prokleto bilo". Ovakvi napadi još jednom su pokazali dubinu bezumlja i potpunu odsustvo elementarnog pijeteta i ljudskosti u redovima onih koji sejanjem mržnje pokušavaju da pljunu na sve što je srpsko.

Foto: Printkskrin