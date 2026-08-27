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Danas je umro čovek koji je bio komandant Vojske Republike Srpske u borbi za slobodu srpskog naroda, koji je vodio vojsku RS od prvog dana njenog osnivanja!

Ovim rečima se od generala Ratka Mladića oprostio lider SNSD-a Milorad Dodik. On je ukazao da je Mladićeva smrt "ubistvo jer način na koji su ga lečili trebalo je da dovede do generalove smrti".

- To je bio organizovan pristup koji je trebalo da dovede do smrtnog ishoda - izjavio je Dodik u Hagu.

Bivši general Vojske Republike Srpske Ratko Mladić preminuo je u 84. godini života, u bolnici u Hagu.

Foto: Jerry Lampen / POOL/ANP POOL

Mladićev sin, Darko, potvrdio je vest o smrti svog oca za RIA Novosti.

- Nažalost, to je istina, on je preminuo - rekao je Darko Mladić agenciji RIA Novosti.

Posle više meseci izuzetno teškog zdravstvenog stanja i napora ne samo njegove porodice već i države Srbije da bude pušten i da poslednje dane provede van haških zidina, danas je u pritvoru Haškog tribunala - Sheveningen, danas je umro nekadašnji general Vojske Republike Srpske i haški osuđenik Ratko Mladić.

Prema dostupnim informacijama, general Mladić je tokom boravka u pritvoru pretrpeo dva moždana i srčani udar.