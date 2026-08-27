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Smrt generala Ratka Mladića u Hagu izazvala je brojne reakcije što državnih zvaničnika, što onih koji su ga poznavali, što građana na društvenim mrežama, ali sve su posebno zaprepastili komentari blokadera koji su proslavljali Mladićevu smrt veoma otvoreno! Međutim, ni to nije bilo sve pa je sada mržnja ottišla i korak dalje, pa se na blokaderskoj N1 sagovornici utrkuju ko će se gore izraziti o srpskom narodu i generalu Mladiću i nastavlja se kampanja proglašavanja Srba za genocidni narod!

- Ići će se na manifestaciono žaljenje. Potpuno sam siguran da će institucije Republike Srpske i Srbije se posvetiti žaljenju - rekao je Aleksandar Trifunović, novinar iz Banjaluke.

Zatim se u program N1 uključio i Ćamil Duraković, bivši gradonačelnik Srebrnice, koga je voditeljka upitala kakve su prve rekacije u Srebrnici na vest o smrti Mladića:

- Upravo sam u Srebrnici. Ova vest me je odmah vratila i 1995.godiu u Srebrnicu kada sam kao dečak preživeo genocid i to je ono što je Ratko Mladić ovde predvodio, činio i komandovao! - kazao je Duraković.

Ali ni to nije bilo sve. "O pokojniku sve najgore", "Ko je bio? Ratni zločinac i najviša bagra od ljudskog roda", "Evo, ovo treba proslaviti večeras. Dabogda mu zemlja kosti izbacila", samo su neki od zastrašujućih komentara na vest o smrti generala Mladića.

1/5 Vidi galeriju Blokaderi se raduju smrti Mladića Foto: Printksrin

General Ratko Mladić, bivši komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske i jedna od ključnih ličnosti tokom raspada Jugoslavije, preminuo je u Hagu. Mladić je umro nakon što je haški mehanizam u više navrata skandalozno odbio da ga pusti na privremenu slobodu radi lečenja u Srbiji, odsekavši mu svaku šansu za adekvatnu medicinsku pomoć u domovini.