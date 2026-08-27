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"Ja verujem da će mojoj deci, evo, najsebičnije rečeno, biti bolje ako ovo društvo prihvati činjenice iz prošlosti, ako se suoči, ako osudi zločin, i ako izgradi garancije da zločin ne može da se ponovi u budućnosti", rekao je danas na N1 blokader Dragan Popović na konto smrti generala Vojske Republike Srpske i haškog osuđenika Ratka Mladića.

- Dakle, mi nismo očigledno uspeli u tome, a sa druge strane, naravno, nije sva odgovornost ni na ljudima koji su se zalagali za to. Protivnik je bio isto veoma jak, pre svega ideologija srpskog nacionalizma, vrlo živa ideologija, plus udružena sa ljudima koji imaju namere da postanu autoritarni vladari, dakle prvo Slobodan Milošević, danas Aleksandar Vučić.

- Dakle, taj savez između ideologije nacionalizma i autoritarnog vođe jeste jako velika prepreka, jer svaka osuda politike iz devedesetih, politike rata i zločina, vodi ka demontiranju autoritarnog sistema i vodi ka osudi politike koju oni zastupaju sve vreme, a to je, kažem opet, pre svega nacionalistička politika.

Posebno je degutantno što Dragan Popović ovo govori upravo u trenutku kada je Ratko Mladić preminuo. Čak i kada neko ima najnegativniji mogući stav prema Mladiću, smrt čoveka nije trenutak za političko likovanje, držanje lekcija i svođenje svega na sopstvenu ideološku agendu.

Ovo nije pokazatelj nikakve posebne moralne superiornosti, već pre svega manjka mere, ljudskosti i elementarnog pijeteta

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