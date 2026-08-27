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General Ratko Mladić, koji je danas preminuo u Hagu, i u najtežim trenucima po njega tokom zatočeništva koje je trajalao 15 godina nije se libio da svojim oštrim jezikom postrojava one za koje je smatrao da su se ogrešili o njega i o ceo srpski narod u Haškom tribunalu.

- Ja sam čovek koji se ceo život profesionalni vojnik. Čestito sam radio i u miru i u ratu, u skladu sa zakonima moje države koju je razorio NATO - kazao je Mladić avgusta 2020. godine nakon izricanja nepravosnažne presude.

General Mladić je tužioce optužio da su "dva dana obasipali užasnim, zmijskim, đavolskim rečima“.

- To nisam ja, što ste vi o meni rekli. Ili je tužiteljka pojela zmiju ili NATO optužnicu. Ne vredi vam gospođo da perete to čedo NATO - kazao je Mladić, nazivajući i sud "čedom NATO“.

Kurir Politika

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