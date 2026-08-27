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Građane Srbije je potresla vest da je general Ratko Mladić, bivši komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske i jedna od ključnih ličnosti tokom raspada Jugoslavije, preminuo u Hagu, a blokaderi nisu mogli da dočekaju da počnu sramno slavlje prepuno najprizemnije mržnje i bolesnih uvreda.

Naravno, kako smo i navikli na njihovo nasilje, tu se nisu zaustavili, pa su počeli i da javno priželjkuju smrt i drugim istaknutim srpskim ličnostima, među kojima i Dr Vojislav Šešelj, predsednik Srpske radikalne stranke (SRS).

Foto: Printksrin

Foto: Printscreen

Među njima se našao i jedan novinar, "profesionalni" blokaderski novinar, Željko Veljković, koji je napisao sledeće:

- Srbija čeka Šešelja.

Bez pardona.

Foto: Printscreen

Lider radikala se oglasio nakon vesti o smrti, i rekao da je Mladić veliki srpski junak koga je ubio Haški tribunal.

- Ubio ga je na taj način što je sprečio njegovo adekvatno lečenje. Hteli su još pre dve-tri godine to da urade ali je on imao veliku unutrašnju snagu kojom je odolevao svemu i svima. Iz bolesničke postelje im je prkosio! Kada nije mogao ni da govori, prkosio im je. To posebno moramo da cenimo i da poštujemo. Kao nacija moramo da mu pružimo najviše počasti i da se omogući da bude sahranjen u grobnici svoje ćerke Ane, što je bila njegova želja - vidno potresen je kazao Šešelj za Kurir.

Na mrežama su se brzo proširile poruke u kojima otvoreno klicaju i vređaju: "O, da!", "Konačno crklo govedo Ratko Mladić, mamu vam j***m polako umirete", "Umro ratni zločinac Mladić... šteta... mogao je još da leži u zatvoru... kratko je bio...", o čemu možete više pročitati OVDE.