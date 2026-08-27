BLOKADERI PRIŽELJKUJU SMRT I ŠEŠELJU! Bolesne uvrede i sramno slavlje zbog smrti generala Mladića NEMA KRAJA: Objavljeni skandalozni tvitovi prepuni mržnje!
Građane Srbije je potresla vest da je general Ratko Mladić, bivši komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske i jedna od ključnih ličnosti tokom raspada Jugoslavije, preminuo u Hagu, a blokaderi nisu mogli da dočekaju da počnu sramno slavlje prepuno najprizemnije mržnje i bolesnih uvreda.
Naravno, kako smo i navikli na njihovo nasilje, tu se nisu zaustavili, pa su počeli i da javno priželjkuju smrt i drugim istaknutim srpskim ličnostima, među kojima i Dr Vojislav Šešelj, predsednik Srpske radikalne stranke (SRS).
Među njima se našao i jedan novinar, "profesionalni" blokaderski novinar, Željko Veljković, koji je napisao sledeće:
- Srbija čeka Šešelja.
Bez pardona.
Lider radikala se oglasio nakon vesti o smrti, i rekao da je Mladić veliki srpski junak koga je ubio Haški tribunal.
- Ubio ga je na taj način što je sprečio njegovo adekvatno lečenje. Hteli su još pre dve-tri godine to da urade ali je on imao veliku unutrašnju snagu kojom je odolevao svemu i svima. Iz bolesničke postelje im je prkosio! Kada nije mogao ni da govori, prkosio im je. To posebno moramo da cenimo i da poštujemo. Kao nacija moramo da mu pružimo najviše počasti i da se omogući da bude sahranjen u grobnici svoje ćerke Ane, što je bila njegova želja - vidno potresen je kazao Šešelj za Kurir.
Na mrežama su se brzo proširile poruke u kojima otvoreno klicaju i vređaju: "O, da!", "Konačno crklo govedo Ratko Mladić, mamu vam j***m polako umirete", "Umro ratni zločinac Mladić... šteta... mogao je još da leži u zatvoru... kratko je bio...", o čemu možete više pročitati OVDE.
Kurir.rs