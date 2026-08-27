BIZARAN ZAHTEV BLOKADERA - ZABRANITI SAHRANU RATKA MLADIĆA! Najavili i blokadu groblja! Zar je i poslednji ispraćaj postao meta političkog obračuna?
Najava blokadera da će pokušati da spreče ili blokiraju sahranu Ratka Mladića predstavlja ne samo sramotan i blamntan obračun sa neistomišljenicima, već duboko zadiranje u jedno od najosetljivijih pitanja – pravo porodice da dostojanstveno isprati svog preminulog člana.
- Treba zabraniti sahranu ratnog zločinca koji je danas umro - samo je jedan od tvitova na mreži X.
Posebno zabrinjava najava blokade groblja. Takav potez ne bi predstavljao samo protest, već bi direktno ugrozio dostojanstvo porodice i ljudi koji dolaze da isprate pokojnika.
Bivša ministarka iz blokaderske Demokratske stranke najavljuje blokadu groblja.
Takođe se oglasio i funkcioner iz pokreta Gorana Ješića, koji je istakao da mu je žao "što Mladić imao još 8.372 godine da robija za svaku žrtvu Srebrenice".
Bez obzira na političke stavove ili odnos prema Ratku Mladiću, sahrana je privatni i porodični čin. Groblje nije mesto za političke obračune, niti bi bilo čije poslednje počivalište trebalo da postane prostor za demonstraciju sile i zastrašivanje.
Groblje nije mesto za blokade. Sahrana nije politički skup. A porodica ne sme biti talac političkog obračuna.