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Najava blokadera da će pokušati da spreče ili blokiraju sahranu Ratka Mladića predstavlja ne samo sramotan i blamntan obračun sa neistomišljenicima, već duboko zadiranje u jedno od najosetljivijih pitanja – pravo porodice da dostojanstveno isprati svog preminulog člana.

- Treba zabraniti sahranu ratnog zločinca koji je danas umro - samo je jedan od tvitova na mreži X.

Foto: PETER DEJONG / POOL/AP POOL, Printskrin

Posebno zabrinjava najava blokade groblja. Takav potez ne bi predstavljao samo protest, već bi direktno ugrozio dostojanstvo porodice i ljudi koji dolaze da isprate pokojnika.

Bivša ministarka iz blokaderske Demokratske stranke najavljuje blokadu groblja.

Foto: PETER DEJONG / POOL/AP POOL, Printskrin

Takođe se oglasio i funkcioner iz pokreta Gorana Ješića, koji je istakao da mu je žao "što Mladić imao još 8.372 godine da robija za svaku žrtvu Srebrenice".

Foto: Printscreen

Bez obzira na političke stavove ili odnos prema Ratku Mladiću, sahrana je privatni i porodični čin. Groblje nije mesto za političke obračune, niti bi bilo čije poslednje počivalište trebalo da postane prostor za demonstraciju sile i zastrašivanje.