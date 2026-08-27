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Predsednica Mehanizma u Hagu, sudija Grasijela Gati Santana, naložila je sprovođenje potpune istrage okolnosti smrti Ratko Mladić, poverivši vođenje istrage sudiji Ijanu Bonomiju.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da je Ratko Mladić preminuo danas, dok se nalazio na bolničkom lečenju u Hagu.

Medicinski službenik Pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija (UNDU) odmah je obavešten, a holandske vlasti pokrenule su standardne procedure i istrage propisane holandskim nacionalnim zakonom, navodi se u saopštenju.

Koristeći svoja ovlašćenja po Statutu Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove i Pravilima o pritvoru, predsednica Mehanizma, sudija Grasijela Gati Santana, naložila je sprovođenje potpune istrage okolnosti Mladićeve smrti, poverivši vođenje istrage sudiji Ijanu Bonomiju, saopštio je Mehanizam.

Ijan Bonomi bio je sudija u postupcima protiv Radovana Karadžića, Milana Lukića i Vojislava Šešelja.