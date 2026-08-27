Slušaj vest

Predsednica Mehanizma u Hagu, sudija Grasijela Gati Santana, naložila je sprovođenje potpune istrage okolnosti smrti Ratko Mladić, poverivši vođenje istrage sudiji Ijanu Bonomiju.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da je Ratko Mladić preminuo danas, dok se nalazio na bolničkom lečenju u Hagu.

Medicinski službenik Pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija (UNDU) odmah je obavešten, a holandske vlasti pokrenule su standardne procedure i istrage propisane holandskim nacionalnim zakonom, navodi se u saopštenju.

Koristeći svoja ovlašćenja po Statutu Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove i Pravilima o pritvoru, predsednica Mehanizma, sudija Grasijela Gati Santana, naložila je sprovođenje potpune istrage okolnosti Mladićeve smrti, poverivši vođenje istrage sudiji Ijanu Bonomiju, saopštio je Mehanizam.

Ijan Bonomi bio je sudija u postupcima protiv Radovana Karadžića, Milana Lukića i Vojislava Šešelja.

Kurir.rs/RTS

Ne propustiteDruštvo"Mladić se ispovedio, pričestio i odmah nakon toga umro sa krstom u ruci" Sveštenik iz Haga o poslednjim trenucima generala
x09 EPA Jerry Lampen Pool.jpg
Politika"ILI JE TUŽITELJKA POJELA ZMIJU ILI NATO OPTUŽNICU": Mladić se nije libio da kaže u Hagu šta misli
x11 EPA Jerry Lampen Pool.jpg
PolitikaBIZARAN ZAHTEV BLOKADERA - ZABRANITI SAHRANU RATKA MLADIĆA! Najavili i blokadu groblja! Zar je i poslednji ispraćaj postao meta političkog obračuna?
Ratko Maldic.jpg
PolitikaBLOKADERSKI MEDIJI PREVRŠILI MERU: Koriste smrt generala Mladića da Srbe proglase za genocidan narod!
Ratko Mladić.jpg