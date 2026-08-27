VUČIĆ SUTRA U MAČVANSKOM OKRUGU: Evo gde će sve predsednik boraviti i šta će obići, program posete počinje u Osečini
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće u petak, 28. avgusta 2026. godine, u poseti Mačvanskom okrugu.
Prema najavljenom programu, predsednik će tokom posete obići više lokacija u Osečini, Ljuboviji, Malom Zvorniku i Loznici, a predviđeni su i razgovori sa građanima.
Program posete
13.00 – Osečina: Obilazak Sajma šljiva – Osečina 2026.
13.45 – Osečina: Obilazak preduzeća „Krušik-Plastika“ a.d.
15.00 – Ljubovija: Razgovor sa građanima.
15.50 – Mali Zvornik: Obilazak preduzeća i gazdinstva „STR Ada“ u selu Voljevci, Velika Reka.
16.40 – Mali Zvornik: Obilazak završnih radova na rekonstrukciji i sanaciji OŠ „Braća Ribar“ u Donjoj Borini.
17.30 – Loznica: Obilazak završnih radova na rekonstrukciji OŠ „Anta Bogićević“.
18.10 – Loznica: Obilazak domaćinstva Marić u Lipničkom Šoru.
Poseta će početi u 13 časova u Osečini, a prema programu, poslednja tačka predviđena je za 18.10 časova u Loznici.