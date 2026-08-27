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Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas u parlamentu da se trenutno radi na izmenama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima kako bi se ta oblast unapredila i još više zaštitili državni interesi i apelovala na opoziciju da ne obmanjuje građane neistinama kako se u Srbiji otvara 40 rudnika.

- Čujemo i neistine i potpuno nepotkrepljene informacije da se u Srbiji otvara 40 rudnika, da gde god postoji dozvola za istraživanje da će se otvoriti rudnik, a veoma smo dobro svesni i znamo da je samo jedan rudnik metaličnih sirovina za poslednjih 25 godina otvoren u Srbiji. To je jedan izuzetno kompleksan, zahtevan proces koji ne može da se desi preko noći i koji ne može da se desi bez dugogodišnjih ulaganja, istraživanja, elaborata, procesa, propisa, procedura koje moraju biti ispunjeni - rekla je Đedović Handanović.

Ona je tako odgovorila na pitanje poslanika Aleksandra Jovanovića iz Ekološkog ustanka zašto država ne poveća rudnu rentu i tvrdnju da nas u Srbiji tek čeka rudarski napad na Homolje i na Malkoj Golaji, kao i pitanje kada će država da poveća rudnu rentu.

Ministarka je još jednom pozvala sve na odgovornost — da ne šire dezinformacije i ne iznose paušalne i netačne informacije u vezi sa navodnim otvaranjem rudnika i rudnoj renti.

- Da ne upoređuju ono što nije uporedivo i da ne obmanjuju građane Srbije kada su ovako važne teme u pitanju i za razvoj Republike Srbije i za podizanje životnog standarda naših građana - poručila je Đedović Handanović.

Foto: Printscreen RTS

Jovanović je upitao zašto je rudna renta u Srbiji tako niska i iznosi svega pet odsto za sve ono što je ispod zemlje i zašto smo kineskom Ziđinu, kako je rekao, dali zemlju, a Đedović Handanović je rekla da ne postoji jedna univerzalna stopa rudne rente koja važi za sve mineralne sirovine, niti da se procenti različitih država mogu mehanički porediti.

- To, nažalost, slušamo već četiri godine i više i šire se dezinformacije i pogrešne informacije, pre svega ka građanima, pre svega od takozvanih ekoloških udruženja ili nekih drugih udruženja koji su tobož protiv rudarstva, a za zaštitu životne sredine, kao da su ta dva pojma neuskladiva - navela je Đedović Handanović.

Ona je istakla da naknada u Republici Srbiji zavisi od vrste mineralne sirovine.

- Za metalne mineralne sirovine ona iznosi pet odsto od prihoda ostvarenog prodajom neprerađene ili pripremom prečišćene sirovine, odnosno pet odsto od neto prihoda kada je sirovina podvrgnuta metalurškoj preradi. Za naftu i gas stopa iznosi sedam odsto. Slušali smo preterano dugo da NIS plaća tri odsto, što nije tačno, ali samo da imamo svest koliko se šire netačne informacije i nepotpune informacije. Za ugalj ona iznosi tri odsto, dok su za druge mineralne sirovine propisane druge stope. Pomenuli ste ovde Sloveniju, ali ste uporedili nešto što nije uporedivo - rekla je ministarka.

Đedović Handanović je rekla da u Sloveniji isto nema jedinstvene rudne rente i da naknada zavisi od vrste sirovine, količine i eksploatacionog prostora.

- Stope o kojima govorite uglavnom se odnose na kamen, na dolomit, na pesak, na šljunak, na glinu, a ne na proizvodnju bakra i zlata kakvu ima Srbija. Tako da ne možete porediti naknadu za kamenolom u Sloveniji i predstavljati je kao uporedivu sa naknadom za metalične sirovine u Srbiji. Istovremeno, struktura slovenačkog rudarstva nije uporediva sa srpskim, naročito kada je reč o obimu eksploatacije metaličnih mineralnih sirovina. Srbija ima razvijenu eksploataciju i preradu metaličnih sirovina, dok u Sloveniji dominantno mesto imaju druge vrste sirovina - objasnila je ministarka.

Foto: Printscreen RTS

Naglasila je da je stopa naknade za metalične mineralne sirovine u Srbiji među višim stopama koje se primenjuju u razvijenim rudarskim zemljama.

- Mi trenutno radimo i na izmeni Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, u smislu da ih još bolje upotpunimo, da ih unapredimo i da još više zaštitimo državne interese. A podsetiću da su 2006. godine menjani zakoni upravo da bi se udovoljili nekim investitorima. Mi ćemo menjati zakone, ali tako da zaštitimo interese Republike Srbije. Kao što smo i prvi put je ova vlada usvojila Strategiju razvoja mineralnih sirovina koja u Republici Srbiji nije postojala. Nije postojala ni 2003., kada su oni upravo koji osporavaju šta je učinjeno i koliko je učinjeno u rudarstvu ili nije, govorili da i nisu tada usvojili Strategiju, niti su imali valjanu Strategiju kada su dovodili razne investitore do 2012. godine - rekla je Đedović Handanović.

Ona je naglasila da je cilj države da se razvija rudarska industrija u Srbiji, ali na održiv način i na način tako da može da zaštiti interese ove zemlje.

- I razvojne i ekonomske, i da bude pre svega održivo rudarstvo - dodala je ona.

Poručila je da ne treba posmatrati čitavu rudarsku industriju samo kroz rudnu rentu.

- Danas slušamo veoma često kritike o poslovanju kompanije Ziđin, a treba da se podsetimo da ih najglasnije iznose upravo predstavnici političkih struktura koji su RTB Bor ostavili prezadužen, tehnološki zastareo i bez jasne razvojne perspektive. I oni koji su nekada bili spremni da Bor prodaju za kikiriki ili za pečurke, danas pokušavaju da ospore rezultate koje sam sigurna da građani Bora vide i velika većina njih - rekla je ona.

Foto: Printscreen RTS

Naglasila je da je neupitno da su u RTB-u Boru odnosno današnjim kompanijama Ziđin grupe, povećane zarade, povećana proizvodnja i investicije, kao i izvoz i povećani prihodi od naknade za korišćenje mineralnih sirovina.

- Ja samo da podsetim da je za period od januara do juna ove godine, na ime naknade za korišćenje javnih dobara, uplaćeno 11.648.726 dinara, a u odnosu na isti period 2022. godine povećana su za 14,6 odsto. To znači da apsolutno vodimo računa i o naplati naknada za korišćenje sirovina. Takođe, kada pričamo o Boru, budžet grada Bora je za 2022. iznosio više od 13,2 milijarde dinara, a 2018. je iznosio tri puta manje. Prema poslednjim podacima, prosečna zarada, ako posmatramo samo kompaniju Ziđin Koper, iznosi oko 164.000 dinara, što je značajno više od republičkog proseka i čak 142 odsto više od one koja je bila 2018. godine - rekla je ona.

Naglasila je da smo 2018. godine imali dugove, zastarelu opremu i neizvesnu budućnost u RTB-u Bor, pre dolaska investitora Ziđin grupe, dok danas imamo investicije, veću proizvodnju i radna mesta.

Jovanović je zapitao po kom zakonu cevi i dalje stoje u Rakitskoj reci, a Đedović Handanović je rekla da stalno pominje neke cevi u rekama i podsetila ga da je on poslao 18. maja 2016. godine mejl Ministarstvu rudarstva i energetike sa dokumentacijom u vezi sa projektom male hidroelektrane "Temska".

- Radi se, naime, o zahtevu za dozvolu maloj hidroelektrani Temska koja se nalazi u okviru Stare planine, zaštićenog područja prirodnog dobra, 140 kW i traži se dozvola. Gospodin Aleksandar Jovanović Ćuta, traži dozvolu za malu hidroelektranu na zaštićenom području Stare planine. Upravo pričamo o cevima u rekama. Ne lažu dokazi, i možemo jedino na osnovu toga da pričamo o nekoj odgovornosti i o nekoj zainteresovanosti da nema cevi u rekama i da nema ili ima zaštićenih područja. Tako da, mislim da je veoma sve jasno da kada nešto ne možete da dobijete, a niste nikada dobili dozvolu za taj projekat, da onda se okrenete, pričate i iznosite neistine, poredite neuporedivo, i tako dalje znajući da je Srbija zemlja koja od 2021. ima zabranu izgradnje malih hidroelektrana upravo u zaštićenim područjima - navela je Đedović Handanović.

Zamolila je Jovanovića da ne obmanjuje građane Srbije iznoseći pogrešne podatke stalno govoreći o nekakvim rudarskim aktivnostima gde one ne postoje i o otvaranju rudnika, izgradnji malih hidro elektrana i slično.