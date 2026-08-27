Politika
"NAŠ CILJ JE ODVRAĆANJE, RATOVE NE ŽELIMO" Vučić otkrio zašto Zagrebu smeta modernizacija srpske vojske: Nikome nećemo dozvoliti da nam ruši Srbiju!
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je zašto Zagrebu smeta modernizacija Vojske Srbije.
- Što se njih tiče, oni svoj posao sa Prištinom, Tiranom, NATO-om, nek rade koliko god hoće. Sve najbolje im želimo, ali Srbija je već danas, a sutra će biti još mnogo, mnogo tvrđi orah za sve njihove koalicije i saveze napravljene samo protiv Srbije.
Kako je istakao naš cilj je odvraćanje.
- Mi ratove ne želimo, mi sukobe ne želimo, ali nikome nećemo dozvoliti da nam ruši i uništava zemlju. A što se tiče ofanzivnog oružja, gledali od komšija, pa onda uradili i napravili bolje.
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