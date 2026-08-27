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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski odgovarala je danas na pitanja poslanika u Skupštini Srbije.

Na primedbu jedne poslanice da pomoć isplaćuje "ministarstvo Milice Đurđević", ministarka je odgovorila:

- Ima ona jedna čuvena, pričajte usta da niste pusta. Ne postoji, evo neka to bude moja mala ispravka, ministarstvo Milice Đurđević Stamenkovski. Postoji ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koje nije ničija dedovina i očevina pa ni moja. Bilo kakvo prisvajanje i privatizacija institucije je apsolutno nedopustivo. I moram na to da reagujem, dakle to nije moje ministarstvo. Ali jeste ministarstvo za koje jesam danas odgovorna - istakla je ona.

Na primedbu iste poslanice da u zakonu ne piše koliko je sredstava određeno za jednokratnu pomoć borcima, ministarka je poručila da je to razjašnjeno već u tački 2 zakona.

- Primedba je išla u pravcu da u predlogu zakona o jednokratnoj pomoći nisu navedeni brojevi. Ja bih razumela da je taj podatak negde tamo napisan u 22. članu, pa je on bio neka visoka kvaka do koje ne može da se stigne, do koje ne može da se dohvati. Ne, već u članu 2, dakle, dovoljno je bilo samo da je neko pogledao član 2, nije daleko, složićemo se, gde stoji da će sva lica koja se nalaze u službenoj evidenciji do 25. augusta ostvariti pravo na jednokratnu pomoć. Znači, nije u pitanju broj planeta, čak ni oko toga čovečanstvo nema saglasje koliko ih ima zbog činjenice da neki osporavaju Pluton kao planetu. U pitanju je živa materija - kazala je ona.

Ministarka dodaje da se svakog trenutka ti brojevi menjaju, i da se ta kategorija svakodnevno registruje kako bi korisnici ostvarivali svoja prava.